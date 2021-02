Prefeitura de Itajubá retira peixes de lago e doa para 100 famílias

Peixes são doados para famílias carentes em itajubá (foto: Ascom/divulgação)

De acordo com a prefeitura, o prefeito Christian Gonçalves acompanhou a retirada de mais de 200 peixes da espécie tilápia do lago do Parque da Cidade. A ação beneficiou quatro instituições do município.

Cerca de 200 espécies de tilápia foram retirados do lago do Parque da Cidade (foto: Ascom/divulgação)

“Os peixes foram destinados ao Lar da Providência, Vila Vicentina e Comunidade Terapêutica Nova Jerusalém, além do Centro de Apoio Nossa Senhora do Sagrado Coração (Granja), que receberá o alimento e fará a sua distribuição para, aproximadamente, 100 famílias carentes”, afirma assessoria de imprensa da prefeitura.

Amostras da água e dos peixes foram analisadas pelo UNIFEI (foto: Ascom/divulgação)

A prefeitura informou que a despesca parcial no lago do Parque da Cidade foi necessária para manutenção da quantidade de peixes compatível com o local, além de diminuir a carga de estoque e preservar a qualidade da água.

“A ação demonstra o nosso cuidado com o Parque, que é um cartão postal da nossa cidade, e a integração do trabalho que envolveu as Secretarias de Meio Ambiente, Obras, Defesa Social e Desenvolvimento Social, finalizando com a doação para as instituições”, disse o prefeito.

Para realizar o processo, amostras da água e dos peixes foram analisadas pelo Instituto de Recursos Naturais da Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI). “Constatou-se que a intercorrência não representa riscos para a saúde pública, uma vez que os peixes não consomem tais algas e, assim, estão aptos para o consumo”, finaliza.