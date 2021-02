Em fuga da PM, dupla morre após bater carro em carreta no interior de MG

Em fuga da PM, homens morrem em colisão com carreta na MG-190, próximo ao município de Nova Ponte, no Triângulo Mineiro (foto: CBMMG/Reprodução)

Dois homens morreram ao colidirem com uma carreta numa tentativa de fuga, após abordagem da Polícia Militar de Minas Gerais (), nana altura do quilômetro 134, próximo a Nova Ponte, no Triângulo Mineiro. O fato ocorreu na noite dessa terça-feira (9/2).

Segundo relatos da PM, uma caminhonete Mitsubishi L200, que se encontrava em atitude suspeita no acostamento da via, foi interpelada pela viatura de patrulhamento por volta das 20h. Com a aproximação dos policiais, o motorista do veículo se esquivou em partiu em alta velocidade no sentido de, sendo perseguido pelos militares.

Após cerca de cinco quilômetros de perseguição, os fugitivos, ao ultrapassarem um caminhão, colidiram na contramão com uma carreta.

A PM acredita que os homens, que ainda não haviam sido identificados, estavam sem cinto de segurança, pois foram arremessados para fora do veículo. Eles morreram no local do acidente.

O motorista da carreta não se feriu com o impacto da batida.

O Corpo de Bombeiros (CBMMG) conseguiu evitar uma explosão decorrente de incêndio no motor da caminhonete e também foram responsáveis por comandar os trabalhos de desobstrução da pista.