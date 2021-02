PM apreende quase uma tonelada de maconha na Grande BH

Os policiais perceberam que a terra do interior do suposto curral estava fofa e encontraram barris de plástico, lotados de tabletes de maconha (foto: PM/Divulgação)

Uma denúncia anônima levou policiais do 214ª Companhia da Polícia Militar a apreender quase uma tonelada de maconha, que estava escondida num barracão que imitava um curral, dentro do terreno do Campo de futebol da Rede (RFFSA), no Bairro Redenção, em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O mais surpreendente é que o local é bem próximo à prefeitura da cidade. No final da noite, os dois traficantes responsáveis pela droga foram presos.