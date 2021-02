Governo de Minas alerta para golpes na vacinação contra COVID-19

Dados bancários não são necessários para agendar vacinação contra COVID-19 (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) COVID-19 quanto aos golpes aplicados, sobretudo em idosos. Como alguns municípios entram em contato com as pessoas para fazer o agendamento, golpistas aproveitam o momento para pedir dados bancários das vítimas. O governo de Minas Gerais alertou, nesta terça-feira (9/2), os públicos prioritários na fila da vacinação contra aquanto aosaplicados, sobretudo em. Como alguns municípios entram em contato com as pessoas para fazer o agendamento, golpistas aproveitam o momento para pedirdas vítimas.









“É preciso ter cuidado também com o acesso a links enviados por WhatsApp para um provável cadastro de vacinação. O ideal é, ao se cadastrar, entrar direto no site oficial da prefeitura responsável”, alerta Aloísio Fagundes.

São justamente os municípios os responsáveis pelo agendamento da vacinação contra a COVID-19. De acordo com o governo estadual, há cidades que optaram por fazer os cadastros dos grupos prioritários.



Outros municípios, por sua vez, escolheram contatar as pessoas via telefone, além do agendamento presencial nas unidades de saúde.





“Os municípios devem informar sua população sobre a vacinação da forma mais transparente possível, traçando estratégias de comunicação com o objetivo de esclarecer qualquer dúvida”, afirmou a diretora de Vigilância de Agravos Transmissíveis da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), Janaína Fonseca Almeida.

Janaína também recomenda atenção no atendimento domiciliar, uma vez que funcionários públicos, como agentes de saúde, precisam estar usando uniforme e crachá.



“Antes de receber a equipe em seu domicílio, é importante que o indivíduo cheque a informação com a unidade de Saúde. Em caso de dúvidas, também é possível acessar os sites oficiais, como as páginas das prefeituras, da SES-MG ou do Ministério da Saúde”, concluiu.





BH em alerta





Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) já havia



Um Nessa segunda-feira (8/2), a(PBH) já havia alertado a população contra golpes que podem ser aplicados por criminosos durante a vacinação.Um cronograma falso de vacinação , com datas e idades das pessoas, chegou a circular em redes sociais, porém, o planejamento não existe.





A prefeitura também informou que as visitas das equipes de vacinação "são agendadas via ligação telefônica".



Dessa maneira, o cidadão não deve abrir a porta de sua casa sem receber a comunicação telefônica antes. É preciso ficar atento às identificações também.