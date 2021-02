Valadares: Índice de infestação do mosquito Aedes Aegypti caiu em 2021

Agente de Controle de Endemias, de Governador Valadares, examina a água que estava dentro de pneus velhos na periferia da cidade. Nesses reservatórios foram encontrados focos do Aedes Aegypti (foto: Divulgação PMGV)





Para coletar os dados para o estudo, foram visitados 20% dos imóveis dos quarteirões sorteados nos 93 bairros de Governador Valadares, seguindo os protocolos do Ministério da Saúde. Nesses bairros, os agentes puderam verificar que 90% dos focos do mosquito continuam dentro das casas, sendo 39,1% nos ralos, calhas e lajes.









As pessoas devem manter os quintais de suas casas limpos, condicionar corretamente o lixo, tapar os ralos, calhas, caixas d’água e reservatórios alternativos, além de colocar areia em vasos de plantas. Esses procedimentos são eficazes no combate ao mosquito transmissor das arboviroses.





Com este levantamento, a Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com outras secretarias, está articulando ações pontuais para trabalhar e ter uma melhor abordagem nas áreas com maiores índices para eliminar os focos e a presença do mosquito.





O LIRAa estava suspenso pelo Ministério da Saúde devido à pandemia do novo coronavírus. A SMS informou que neste período de inatividade de coleta de dados para o LIRAa, o combate ao mosquito não parou, e passou por adequações seguindo as recomendações do Governo Federal.





Os agentes continuaram fazendo borrifação com uso bombas costais, vistorias quinzenais em pontos estratégicos, vistorias bimestrais em comércios, áreas públicas, educação sanitária nas residências e uso do fumacê.





Os bairros com maior índice do mosquito são: Jardim do Trevo, Santa Paula, Planalto, Turmalina, Posto Planalto, Retiro dos Lagos, Sertão do Rio Doce e Borges, com 9,4 % de infestação.





Já os bairros com menor índice são: Vila Império, Palmeiras, Jardim Pérola, Kennedy, Bela Vista, Fraternidade, Vila Ozanan, São José, Nossa Senhora de Fátima e Parque Olímpico.

O primeiro Levantamento de Índice Rápido do Aedes Aegypti () realizado pelos Agentes de Combate a Endemias do Centro de Controle de Zoonoses de 2021 em, apontou 5,1% de infestação do mosquito transmissor das(Dengue, Zika e Chikungunya). O último LIRAa, realizado em janeiro do ano passado, o índice foi de 8%.