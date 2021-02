Minas Gerais tem alerta de chuva intensa para todo o fim de semana

(foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

A Defesa Civil de Minas Gerais emitiu alerta de chuva intensa para todo o fim de semana. Uma frente fria que avança sobre o estado pode provocar temporais associados a granizo, vendaval, tornado, raio e/ou chuva torrencial, especialmente nas regiões da Zona da Mata e Central Mineira.A Defesa Civil de Belo Horizonte também está alertando para a ocorrência de pancadas de chuva (de 40 a 60 milímetros) na capital, com possíveis raios e rajadas de vento ocasionais em torno de 50 km/h. O alerta é valido até as 8h de amanhã.De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura máxima em Belo Horizonte neste sábado será de 25 graus, com umidade mínima do ar na casa dos 65%. O céu fica nublado e há previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas.