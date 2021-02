Novo grupo de trabalhadores da saúde será vacinado contra a COVID-19; veja

A expectativa é vacinar cerca de 8 mil pessoas neste grupo (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)

Vacinação dos idosos

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) vai ampliar a partir de segunda-feira (08/02) a vacinação contrado grupo deda área da. O anúncio foi feito em entrevista coletiva nesta sexta-feira (05/02) com a participação do secretário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto, e do subsecretário de Promoção e Vigilância à Saúde, Fabiano Pimenta.De acordo com a admnistração municipal, receberão a vacina os trabalhadores que atuam em laboratórios, clínicas oncológicas e hematológicas, serviços de hemodiálise, clínicas de imagem, serviços da atenção secundária, atenção domiciliar e de especialidades do SUS-BH, equipamentos da saúde mental e hospital dia.A expectativa é vacinar cerca denesse grupo.Também na próxima segunda, tem início o cadastramento dos idosos a partir de 89 anos, moradores de Belo Horizonte, que irão receber o imunizante. O cadastro deve ser feito no portal da PBH ou pelo telefone 156 (disponível de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h, e nos fins de semana e feriados das 7h às 20h, na opção 2).O pedido pode ser feito pela própria pessoa – com 89 anos completos até 28 de fevereiro de 2021 –, um parente ou um responsável. A previsão é vacinar cerca de 10 mil idosos.Depois do cadastro, equipe da prefeitura fará contato por telefone para agendar data e local de vacinação, que pode ser no próprio domicílio – com equipes volantes da Secretaria Municipal de Saúde – ou em um posto de vacinação indicado. A imunização começará tão logo os cadastros e agendamentos forem confirmados.Os critérios estabelecidos serão atestados durante a visita da equipe ou no posto de vacinação, para a confirmação de que todos os idosos estejam dentro do grupo estabelecido.