Betim dá remédio homeopático para COVID-19 a idosos e pessoal da saúde

Glóbulos de Phosphorus com dinamização CH31 estão sendo disponibilizados da rede pública de saúde de Betim para idosos e profissionais da Saúde. (foto: Prefeitura Betim/Divulgação)

A prefeitura de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), está oferecendo à população um medicamento homeopático como forma de tratamento precoce para a COVID-19. O uso de glóbulos do Phosphorus, com a dinamização CH31, está sendo disponibilizado nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) para idosos e profissionais da saúde.

Segundo comunicado da prefeitura, tal medicamento “tem potencial para amenizar os sintomas da COVID-19, contribuindo para a redução das formas graves da doença e da necessidade de internação”.

De acordo com a profissional em referência técnica das Práticas Integrativas e Complementares (PICs), Camila Campos, desde maio de 2020, a rede SUS-Betim ofereceu o medicamento Phosphorus CH30 às pessoas que faziam parte do grupo de risco da pandemia. “Agora, a distribuição do Phosphorus CH31 vai priorizar os trabalhadores das unidades públicas de saúde, por estarem mais expostos à contaminação pelo coronavírus e às pessoas acima de 60 anos, por ser a parcela com maior risco de complicações pela COVID-19”, afirma.

“Cada idoso receberá um sachê com cinco glóbulos. Ele deverá tomar um glóbulo e distribuir os outros quatro para os familiares que moram em sua residência. A indicação é que cada pessoa receba uma dose única, não devendo tomar mais de um glóbulo”, explica a profissional da PIC´s.

A distribuição do medicamento faz parte do Plano de Enfrentamento Municipal da COVID-19 no município e, segundo o comunicado, “contribui para a recuperação, a prevenção e a promoção da saúde da população”. O texto orienta que para o idoso receber, basta comparecer à sua UBS de referência com um documento de identificação. Para os servidores da saúde, a distribuição ocorrerá internamente, em cada unidade.

O presidente da Associação Médica Homeopática de Minas Gerais, João Márcio Berto, explica como é a atuação da homeopatia. “No caso da epidemia em grandes populações você pode lançar mão de dar o remédio antes. A COVID não tem tratamento definido comprovado. Você não vai tratar a COVID mas a pessoa com sintoma. O conceito é muito diferente do que estamos acostumados na medicina”.

Ele pontua que a homeopatia atua para amenizar os sintomas. “No caso da epidemia, que é uma infecção que costuma adoecer pessoas de forma semelhante, considera-se, que o conjunto dos sintomas mais comuns que as pessoas apresentam seja ‘gênio epidêmico’ e, a partir disso, consegue-se achar um remédio para tais sintomas”, explica o médico.

“No tratamento homeopático a gente vai atuar não no vírus, mas na reação da pessoa. Quando a gente dá o remédio para alguém que não teve a doença ainda, estou buscando preparar o corpo. Porque se o corpo já recebeu a informação daqueles sintomas pelo remédio homeopático, quando chegar o vírus ele já vai estar preparado para reagir” explica doutor João que cita, ainda, que a homeopatia já foi usada em diversas epidemias ao longo da história, inclusive a da Dengue.

Tratamento precoce não é comprovado cientificamente





O Infectologista e professor emérito da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e presidente da Sociedade Brasileira de Bioética, Dirceu Greco, alerta que não tem sentido receitar um medicamento sem comprovação de eficácia.

“Até hoje não tem nenhum medicamento que passou por um crivo científico que tenha se mostrado eficaz em qualquer das fases da COVID-19. Exceto a dexametazona, um corticoide que tem efeito sobre mortalidade em pacientes muito graves internados”, ressalta Dirceu que pontua, ainda, uma questão ética que envolve o assunto.

“Não tem nenhum sentido indicar, distribuir, receitar qualquer medicamento na expectativa de prevenir a infecção pelo novo coronavírus. Quem o faz vai contra os cânones da ética e medicamentos em geral podem causar efeitos colaterais. E há um outro problema que é dar uma falsa sensação de segurança aos que tomam”, pontua Dirceu.

Ivermectina comprada pela prefeitura já está vencida

Betim já se mostrou a favor do tratamento precoce contra a COVID-19 com outro medicamento, a ivermectina. Em junho de 2020, a prefeitura adquiriu um lote de 60 mil doses de ivermectina para distribuir à população.

As cápsulas foram feitas em laboratório de manipulação e seriam distribuídas por servidores na rede pública amparados pelo decreto nº 42.197, de 15 de julho de 2020, assinado pelo prefeito Vittorio Medioli, que instituía o Programa Antiparasitário no município.

A ivermectina é indicada para tratamento de males causados por vermes ou parasitas, como sarna, lombriga e piolho. Mas é um dos medicamentos polêmicos quando o assunto é o tratamento precoce da COVID-19. Na época, alguns médicos e farmacêuticos foram contra a disponibilização desse medicamento, uma vez que, segundo infectologistas da cidade, não havia surto parasitário naquele momento que justificasse a distribuição.

Logo após a aquisição desse medicamento, no dia 23 de julho de 2020, a Anvisa publicou uma resolução que autorizava o uso da ivermectina apenas com o receituário médico de duas vias, com a primeira via sendo retida no estabelecimento, tornando, assim, a distribuição à população mais difícil.

Segundo um farmacêutico efetivo da Rede SUS/Betim, que não quis se identificar, esse lote de ivermectina adquirido pela prefeitura já está com a data de validade vencida. “Essa medicação venceu no final de janeiro deste ano (2021). Por serem medicamentos feitos em laboratório de manipulação, a data de vencimento é menor. A ivermectina foi um desperdício de dinheiro público”, disse o farmacêutico.