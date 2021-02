Mais dois pacientes de Manaus recebem alta em hospital de Uberaba

Os primeiros seis pacientes de Manaus que receberam alta médica (foto: André Santos/Prefeitura de Uberaba)

Duas pacientes de Manaus que foram transferidas da capital amazonense com a COVID-19 para o Hospital Regional José Alencar, em Uberaba, receberão alta nesta sexta-feira (05/02).

Segundo a direção do hospital, às 13h30, elas irão direto para o Aeroporto de Uberaba, de onde um voo às 15h decolará até Belo Horizonte. Da Capital, voam para Campinas e depois para Manaus.

LEIA MAIS 10:02 - 23/01/2021 Uberaba é a 1ª cidade de MG a receber pacientes de Manaus com a COVID-19

16:05 - 27/01/2021 Doentes ativos da COVID-19 em Uberaba crescem 100% em menos de um mês

09:53 - 29/01/2021 Uberaba suspende esporte coletivo e proíbe bebida alcoólica em área pública hospital, dos 18 pacientes manauaras que vieram para o HR em 24 de janeiro, inicialmente com quadros clínicos de enfermaria, oito tiveram alta, seis morreram e quatro ainda estão internados, sendo dois na UTI, um apresentando quadro de melhora e o outro, estável.



Já os outros dois pacientes de Manaus estão na ala de enfermaria do HR, um apresentando quadro estável e o outro de melhora. Todos estão totalmente isolados. Desta forma, ainda conforme a direção do, dos 18 pacientes manauaras que vieram para o HR em 24 de janeiro, inicialmente com quadros clínicos de enfermaria, oito tiveram alta, seis morreram e quatro ainda estão internados, sendo dois na, um apresentando quadro de melhora e o outro, estável.Já os outros dois pacientes de Manaus estão na ala de enfermaria do HR, um apresentando quadro estável e o outro de melhora. Todos estão totalmente isolados.

“Vale lembrar que os pacientes recebem alta após passar por avaliação clínica e estarem fora da janela de transmissão, recebendo, assim, autorização da equipe médica para poder viajar. Para o embarque, apresentam o relatório médico, garantindo a segurança deles e dos demais tripulantes do voo.

O retorno deles para casa é organizado e custeado pelo Ministério da Saúde, por meio da Superintendência de Minas Gerais”, informou nota da assessoria de imprensa da prefeitura de Uberaba.

A morte do primeiro paciente vítima da COVID-19 que veio de Manaus para o Hospital Regional de Uberaba, a de um homem de 70 anos, ocorreu na noite de 28 de janeiro. O segundo óbito, um homem de 48, foi registrado na tarde do dia seguinte (29/1). O terceiro paciente, uma mulher de 44, morreu no sábado (30). Já quarta vítima, mulher de 58, na manhã dessa segunda-feira (1º/2), o quinto paciente, homem de 57 anos, na tarde desta quarta-feira (3/2) e o sexto, homem de 41 anos, na noite desta quarta-feira (03/02).

Novos leitos

Após a transferência dos pacientes de Manaus, o Hospital Regional ficou exclusivo para tratamento da COVID-19 com capacidade para estruturar, segundo a direção do hospital, mais 30 leitos: 20 de UTI e 10 de enfermaria, sendo todos para casos suspeitos e confirmados da doença.

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas (SES-MG) informou que já recebeu ofício com o pedido de habilitação de 20 novos leitos de UTI/COVID-19 para Uberaba. “Entretanto, está ajustando com a Unidade Regional de Saúde de Uberaba os trâmites legais para a implantação dos mesmos, o que contempla o quantitativo de Unidades de Terapia Intensiva, para tratar pacientes com o novo Coronavírus.





Tão logo essa etapa seja concluída, a SES-MG vai encaminhar ofício ao Ministério da Saúde, solicitando a habilitação desses novos leitos no município”, diz nota.