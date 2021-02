COVID-19: lojistas pedem à PBH ativação de leitos de UTI e de enfermaria

AM

CDL pede a ativação de leitos de UTI e de enfermaria em BH e em Minas Gerais (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) pandemia de COVID-19, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) enviou ofícios para Prefeitura de Belo Horizonte e ao governo de Minas Gerais solicitando a reativação dos leitos de UTI e de enfermaria para pacientes com COVID-19. Em meio a mais um capítulo daenviou ofícios parasolicitando a reativação dos leitos dee depara pacientes com









Segundo a CDL/BH foi enviado na última sexta-feira (29/01) ao prefeito de BH, Alexandre Kalil (PSD), um pedido para reativação dos leitos que vinham sendo fechados desde setembro do ano passado.

Belo Horizonte já chegou a ter, na Rede SUS, 424 leitos de UTI e 1.115 de enfermaria. No Boletim Epidemiológico da prefeitura divulgado na última sexta-feira, dia 29, a cidade conta atualmente, na Rede SUS, com 303 leitos de UTI (redução de 28%) e 859 de enfermaria (redução de 23%).





Ainda segundo Marcelo Souza e Silva, a sociedade não pode contar com margens estreitas, principalmente pela rede de saúde já ter mostrado, em momentos mais críticos, ser capaz de atender a um número muito maior de casos.





Ao governo de Minas, a CDL/BH também solicitou a manutenção do potencial máximo de atendimento de casos de COVID-19 pelo tempo que se fizer necessário.



Comércio em BH

O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, anunciou na sexta-feira, a reabertura do comércio não-essencial na capital mineira a partir desta segunda-feira (01/02).



De acordo com o chefe do Executivo municipal, haverá regras definidas para a liberação das vendas presenciais.

Confira, na lista abaixo, o expediente de cada área do comércio:





Lojas de rua e outros comércios varejistas: segunda a sábado, das 9h às 20h

segunda a sábado, das 9h às 20h Academias: sem restrição de horário, porém com agendamento.

sem restrição de horário, porém com agendamento. Shoppings: de segunda-feira a sábado, das 10 às 21h, com restrição de ocupação.

de segunda-feira a sábado, das 10 às 21h, com restrição de ocupação. Bares e restaurantes: de segunda-feira a sábado, das 11h às 22h. Bebidas alcoólicas poderão ser comercializadas até as 15h.

de segunda-feira a sábado, das 11h às 22h. Bebidas alcoólicas poderão ser comercializadas até as 15h. Atividades em drive-in: todos os dias, das 14h às 23h59.

todos os dias, das 14h às 23h59. Padarias e lanchonetes, com consumo no local: todos os dias, das 5h às 22h, com restrição de ocupação.

todos os dias, das 5h às 22h, com restrição de ocupação. Outras atividades: sem restrição de horário, mas com ocupação limitada.





