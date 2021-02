Morre quarto paciente de Manaus que estava internado em hospital de Uberaba

Momento da chegada de um dos 18 pacientes de Manaus ao HR de Uberaba (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Na manhã desta segunda-feira (01/02) morreu o quarto paciente de Manaus com a COVID-19 que estava internado no Hospital Regional (HR) José Alencar, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Trata-se de uma mulher de 58 anos, que chegou ao aeroporto local, juntamente com outros 18 pacientes, no domingo retrasado (24/01) após voo em avião da Força Aérea Brasileira (FAB).

Segundo a direção do Hospital Regional, ela, que era portadora de comorbidades e estava internada na UTI desde o dia 24 de janeiro, apresentou tomografia de 90% de comprometimento pulmonar.

Ainda conforme o hospital, “a paciente evoluiu com pneumonia nosocomial, recebendo suporte de oxigênio. Ontem (31/01), apresentou insuficiência respiratória aguda e foi intubada. A paciente também desenvolveu choque séptico refratário às medidas de ressuscitação hemodinâmica instituídas”, informou nota.

Neste momento, de acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura de Uberaba, quatro pacientes seguem internados na UTI, sendo três intubados, mas estáveis, e um com ventilação não invasiva, apresentando quadro de melhora clínica. Já nos leitos de enfermaria estão internados quatro pacientes manauaras, sendo dois com quadros estáveis e dois com quadro de melhora.

“Os familiares desses pacientes são atualizados diariamente sobre a condição e a evolução clínica, bem como o tratamento oferecido a cada um”, assegurou a direção do hospital que informou também que os dois primeiros pacientes que foram a óbito na semana passada já foram transladados para Manaus.





“E o terceiro saiu hoje (nesta segunda-feira, 01/01) pela manhã, em operação que está sob o comando do Ministério da Saúde (MS). A morte registrada nesta manhã (01/02) já foi informada ao MS e o trâmite para liberação do corpo já teve início”.





A morte do primeiro paciente vítima da COVID-19 que veio de Manaus para Uberaba, um homem de 70 anos, ocorreu na noite da última quinta-feira (28/01). Já o segundo óbito, um homem de 48 anos, ocorreu na tarde desta sexta-feira (29/01). E o terceiro paciente, mulher de 44 aos, morreu no último sábado (30/12).

Por outro lado, dos 18 pacientes que vieram de Manaus para o Hospital Regional de Uberaba, seis já receberam alta e na quinta-feira (28/01) voltaram para o Amazonas em voo comercial fretado pelo Ministério da Saúde.

Ainda não há resultado do exame feito pelo Estado, por meio da Fundação Ezequiel Dias (Funed), relativo ao sequenciamento genético do vírus, que poderia comprovar ou não se os pacientes estão infectados pela nova cepa do vírus da COVID-19.





Desta forma, todos pacientes ainda internados continuam em alas totalmente isoladas do Hospital Regional e com profissionais específicos. Além disso, a enfermeira manauara Cleissiane Costa Cardoso chegou na última quinta-feira (28/01) ao hospital e também atua no acompanhamento dos pacientes.

A transferência dos pacientes da capital do estado do Amazonas (inicialmente necessitando de leitos de enfermaria) a Uberaba aconteceu após pedido do Estado de Minas Gerais e uma longa reunião entre a Prefeitura de Uberaba, Comitê Técnico-Científico de Enfrentamento à COVID-19 e os vereadores no dia 22/01, sexta-feira retrasada.