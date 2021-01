Aumento de casos de COVID-19 em MG faz 10 regiões ficarem na onda vermelha

Comércio não-essencial segue fechado em 10 macrorregiões do Minas Consciente (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)









Apenas a região Triângulo do Sul está na onda verde, a mais flexível do Minas Consciente. Com isso, atividades não-essenciais com alto risco de contágio, como cinemas, parques e teatros podem funcionar.





De acordo com o governo do estado, Minas registrou aumento de 6,5% nos casos confirmados nos últimos sete dias, além de 4,4% no número de óbitos.

"É fundamental que a gente persista nos cuidados, nos protocolos. Houve na última semana um aumento do número de casos, mas, felizmente, temos uma tendência para a estabilização. A expectativa é de que na próxima semana tenhamos uma reversão desse quadro tão negativo, que o processo de vacinação se amplie e possamos finalmente encontrar o caminho para superar essa pandemia que tanto mal tem causado ao nosso estado e nosso país", disse o vice-governador de Minas, Paulo Brant (Novo).





Veja o que é autorizado em cada onda





Onda verde





Atividades artísticas, como produção teatral, musical e de dança e circo;

Cinemas, bibliotecas, museus, arquivos;

Parques, zoológicos e jardins;

Feiras, congressos, exposições, filmagens de festas, casas de festas, bufê;

Parques de diversão, discotecas, boliches, sinuca;

Bares com entretenimento (shows e espetáculos);

Serviços de colocação de piercings e tatuagens.





Onda amarela





Bares (consumo no local);

Autoescolas e cursos de pilotagem;

Salões de beleza e atividades de estética;

Comércio de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;

Papelarias, lojas de livros, discos e revistas;

Lojas de roupas, bijuterias, joias, calçados, e artigos de viagem;

Comércio de itens de cama, mesa e banho;

Lojas de móveis e lustres;

Imobiliárias;

Lojas de departamento e duty free;

Lojas de brinquedos;

Academias (com restrições);

Agências de viagem;

Clubes.





Onda vermelha





