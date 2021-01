Experiente enfermeira será a primeira pessoa a ser vacinada em Uberaba

Norma Dias trabalha como técnica de enfermagem na Secretaria de Saúde desde 1998 (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Divulgado o nome da primeira pessoa a ser vacinada em Uberaba contra a COVID-19, no Triângulo Mineiro. Segundo a Secretária Municipal de Saúde (SMS), trata-se da enfermeira e mãe de quatro filhos, sendo três adotivos, Norma Dias, de 54 anos, que está na linha de frente contra a doença desde o início da pandemia e que será vacinada por volta das 13h desta quarta-feira (20/01), no anfiteatro do Hospital Regional de Uberaba.





De acordo com informações da Superintendência Regional de Saúde, Norma está entre as 6.840 pessoas dos grupos prioritários que serão imunizadas em toda macrorregião, que conta com 27 cidades. Depois de Uberaba, o maior número será em Araxá, com 749 pessoas a serem vacinadas, e Frutal, com 556.

Norma é técnica de enfermagem, graduada em Enfermagem e pós-graduada em Urgência e Emergência e em UTI Geral. Ela ingressou na profissão em 1995, no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM). Desde 1998, trabalha como técnica de enfermagem na Secretaria de Saúde.

“Desde o início da pandemia, Norma está na linha de frente. Foi uma das primeiras profissionais a realizar testes para detectar a doença, em Uberaba, em asilos e instituições de longa permanência, sendo a porta-voz de centenas de casos positivos a partir desses testes”, diz nota da assessoria de imprensa da prefeitura de Uberaba.

Segundo a enfermeira, quando ela realiza o teste em um paciente, não está fazendo apenas a coleta de exame. “A gente está levando uma palavra de apoio para ele também, porque essa doença vem mexendo com o psicológico das pessoas. Então, traz muito medo e insegurança. Por isso, a gente vai também com uma palavra de conforto e carinho, dando esperança e ajudando no diagnóstico e no tratamento dessa doença para não disseminar”, disse emocionada.

Órgãos divulgam números oficiais das doses

Na tarde desta terça-feira (19/01), segundo a prefeitura de Uberaba, a cidade recebeu cerca de 9.202 doses para imunizar, neste primeiro momento, 4.600 pacientes, sendo que serão duas doses da vacina. Já as outras 26 cidades da Superintendência Regional de Saúde (SRS), a qual Uberaba faz parte, receberam 4.478 doses da vacina para serem aplicadas em duas doses. Desta forma, segundo a SRS, no total as 27 cidades da regional receberam 13.680 doses da vacina para serem aplicadas em 6.840 pessoas.

Segundo o Plano de Vacinação da Campanha de Vacinação contra a COVID-19 em Uberaba, 145 idosos acima de 75 anos em asilos ou instituições de longa permanência, 4.383 trabalhadores de saúde que atuam na linha de frente no tratamento da doença, 36 profissionais das salas de vacina e 37 servidores das equipes das unidades básicas serão vacinados neste primeiro momento em Uberaba.