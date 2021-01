Guarda Municipal de Uberaba acaba com festa de aniversário com 300 pessoas

Segundo a GM, muitas pessoas voltaram a pé da chácara até a cidade (foto: Guarda Municipal de Uberaba/Divulgação)

Após denúncia de um motorista de aplicativo, a Guarda Municipal de Uberaba interrompeu uma festa de aniversário com cerca de 300 pessoas em uma chácara situada no Bairro Porta das Flores, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, na madrugada deste domingo (17/01). Segundo a GM, a pessoa responsável pela locação da chácara foi autuada no valor de R$ 10 mil.

“No local, a equipe constatou a realização de uma festa com mais de 300 participantes e total negligência aos cuidados sanitários de enfrentamento à pandemia da COVID-19", informou a corporação.

O responsável pelo evento no momento relatou que se tratava de comemoração pelo seu aniversário.

"O evento foi encerrado e, com dificuldade em encontrar transporte, muitos dos participantes acabaram deixando o local a pé”, relata trecho da nota enviada pela Guarda Municipal do município.

GM atendeu quase 4 mil ocorrências relacionadas à COVID-19 em 2020

A Secretaria Municipal de Defesa Social (SDS) informou que desde o início da pandemia, em março de 2020, até o dia 30 de dezembro, a GM atendeu em Uberaba 3.955 ocorrências relacionadas à fiscalização do cumprimento dos decretos municipais de combate à COVID-19.

Ainda em 2020, a Guarda Municipal atendeu 1.246 chamados de perturbação do sossego, um aumento de 1.239% em relação a 2019. Atendimentos gerais saltaram de 2.557 em 2019 para 9.720 em 2020, cerca de 280% de aumento.

Segundo o comandante da Guarda Municipal, Marcelo Neves de Oliveira, estas foram as principais atuações da GM em 2020, além de demandas de trânsito e patrulhamento preventivo. “Praticamente dobramos os números de atendimento da Guarda, além de situações novas de 2020, como a patrulha Maria da Penha, que começou em outubro, mas já gerou mais de 100 atendimentos, e da própria pandemia”, relatou Neves.





No mês de dezembro, a GM realizou 62 atendimentos relacionados a aglomerações em residências ou festas/eventos. Já o Departamento de Posturas, também ligado à SDS, e que atua em conjunto com a Guarda Municipal, registrou 106 estabelecimentos vistoriados dentre eles, comércios e casas de festas/eventos, resultando em 15 autuações, principalmente por aglomerações, falta do uso de máscaras e festas clandestinas.