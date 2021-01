Após aval emergencial, infectologista pede 'plano robusto' de vacinação

Infectologista da Prefeitura de BH quer conscientização popular sobre importância de vacinação. (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press - 30/12/2020)

Belo Horizonte se movimenta por vacinas

Em meio ao furor popular pela aprovação emergencial da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) dascontra a, o Ministério da Saúde precisa pensar na formulação de um grande plano nacional de imunização. A opinião é doUnaí Tupinambás, integrante do Comitê de Enfrentamento à COVID-19 da Prefeitura de Belo Horizonte.“Uma vacina aprovada tem que chegar no braço da população. Ainda precisamos desenhar um plano robusto de campanha de vacinação, fazer uma publicidade importante, incentivar a população e garantir que essas doses cheguem para nós o quanto antes”, disse, em entrevista aoA agência reguladora autorizou a utilização de seis milhões de doses da CoronaVac, ligada ao Institutoe ao laboratório chinês Sinovac. Fora liberadas também dois milhões de unidades do imunizante do consórcio entre a Universidade de Oxford, no Reino Unido, e o laboratório AstraZeneca.O cronograma do Ministério da Saúde prevê prioridade a profissionais de saúde, indígenas e idosos moradores de casas de repouso. Depois, a ideia é estender as doses aos brasileiros com mais de 75 anos. Para Unaí Tupinambás, os reflexos da imunização ainda vão demorar a ser sentidos pelo sistema de saúde.“O desafio ainda é muito grande. Vão começar pelos profissionais da saúde na primeira etapa. Em seguida, quase que imediatamente, ampliar para a população mais generalizada, que começa a diminuir o impacto no sistema de saúde”, explica, projetando março como início do alívio ao sistema de saúde em locais como os Estados Unidos e países europeus, que iniciaram a vacinação antes do Brasil.Unaí teme que o governo federal atrase a imunização da população brasileira. “Estão havendo algumas confusões do ministério quanto à importação dos insumos. Parece boicote do próprio governo contra a vacina da COVID-19. Isso é muito grave. A sociedade civil tem que cobrar uma postura firme do Ministério da Saúde na compra, aquisição e campanha. Não pode ter essa postura incompetente do ministério quanto a este problema”, pontua, citando os desencontros quanto aos sucessivos adiamentos na decolagem do avião destacado para buscar, na Índia, as doses de Oxford “Mais do que nunca, a população precisa exigir e cobrar do ministério que faça a campanha e não só um plano de enfrentamento de vacinação. Uma campanha publicitária junto à população falando da importância que é a vacinação contra a COVID-19”.O planejamento para a imunização dos belo-horizontinos depende da chegada das injeções à capital mineira. Unaí Tupinambás não detalhou os planos do Executivo municipal, mas a reportagem apurou que, se as doses previstas para Minas Gerais chegarem ao estado amanhã, a cidade tem condições de dar o pontapé inicial na campanha na quarta-feira (20/01). A distribuição às unidades federativas começa às 7h desta segunda (18/01), a partir do Aeoroporto de Guarulhos, em São Paulo.“Chegar o insumo, começar a produzir e começar a campanha. Nada disso está garantido. A aprovação é um passo importante, mas como disse, nós temos que ter a vacina no braço da população e acelerar a produção no Brasil”.O infectologista lembra, ainda, que outras doenças estão por vir com o fim do verão. O outono se aproxima, uma temporada de outras doenças virais. Devemos ter campanha de vacinação da gripe. Ou seja: quanto antes começar a vacinação da COVID-19, melhor vai ser o desempenho da vacina”, projeta.