Prefeitos do Sul de Minas definem ações de enfrentamento à COVID-19

Prefeitos do Sul de Minas tentam conter avanço da COVID-19 na região (foto: Ascom Poços de Caldas/divulgação)

do Sul de Minas se reuniram nesse sábado (16/01) para definir ações de enfrentamento à. Ao todo, 12 prefeitos participaram dos encontros em

A decisão ocorreu depois que o Sul de Minas bateu recorde de casos do novo coronavírus pela segunda semana consecutiva. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), na semana passada a região somou 7.732 pessoas infectadas, sendo 60 mortes confirmadas pela doença.

Neste cenário, a região de Camanducaia, com os municípios de Estiva,, Córrego do Bom Jesus, Senador Amaral, Cambuí e Itapeva, decidiu que apenas os serviços essenciais poderão funcionar. Os prefeitos pretendem conter o avanço da doença e ainda assinaram uma carta, que será enviada às cidades vizinhas.

Os prefeitos se mostraram preocupados com os altos números de casos e ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e com os índices que sofreram impactos com as festas de final de ano.

Já em Caldas, o grupo com as cidades de Andradas, Santa Rita de Caldas, Ibitiúra de Minas e Poços de Caldas decidiu que no primeiro momento o comércio segue funcionando seguindo todos os protocolos. Mas, segundo os prefeitos da região, uma nova reunião vai ocorrer na próxima semana para reavaliar a situação da pandemia.

Novos leitos de UTI

Durante a reunião, o prefeito de Poços de Caldas, Sérgio Azevedo, destacou o trabalho feito desde o início da pandemia pela administração municipal, com as restrições e disponibilização de novos leitos de UTI, que não chegaram a 50% da ocupação.

Os prefeitos se mostraram solidários à situação de cidades como Pouso Alegre, que está com 100% de seus leitos ocupados, e pretendem pedir ajuda ao governo do Estado para ampliar a capacidade dos hospitais. A ajuda é para não comprometer o atendimento da microregião de Poços de Caldas.

“Esperamos uma atitude do governo do Estado de socorro à Pouso Alegre para que não possamos trazer este problema de grande ocupação de leitos para nossa cidade, mas somos solidários e precisamos ajudar. Neste momento não será tomada nenhuma atitude drástica em relação ao comércio e serviços, mas estaremos avaliando a todo momento os números da nossa microrregião. É um momento delicado, onde a população deve continuar seguindo as medidas de prevenção e a orientação é para que saia de casa somente se for extremamente necessário”, disse o prefeito Sérgio Azevedo.





