Mesmo de folga, soldado da PM persegue ladrão e possibilita prisão

Com o homem, os militares encontraram uma réplica de revólver, dois anéis de ouro e R$ 412 em dinheiro (foto: PMMG/Divulgação) policial militar foi fundamental na prisão de um assaltante na noite de segunda-feira (11/1), no Bairro Cidade Nova, em BH. Mesmo estando de folga e a paisana, ele perseguiu e ajudou na captura do homem, que havia roubado jóias, dinheiro e um veículo. A perspicácia de umfoi fundamental na prisão de um assaltante na noite de segunda-feira (11/1), no Bairro, em BH. Mesmo estando de folga e a paisana, ele perseguiu e ajudou na captura do homem, que havia roubado jóias, dinheiro e um veículo.



O soldado Fernandes estava dirigindo seu carro pelo bairro quando cruzou com um veículo em alta velocidade, trafegando na contramão. Não pensou duas vezes: decidiu sair em perseguição, pois suspeitou se tratar de fuga, de alguém que havia provocado um acidente ou de um assaltante.





Ao mesmo tempo, ele entrou em contato com o telefone 190, da PM, passando as informações e as características do veículo e localização.Em pouco tempo uma operação foi montada pela, que conseguiu cercar o veículo e pender o motorista. Com o homem, os militares encontraram uma réplica de revólver, dois anéis de ouro e R$ 412 em dinheiro.Tudo era produto de assaltos cometidos no bairro – as vítimas foram localizadas, pois já haviam feito denúncias. O veículo também era roubado.A ocorrência foi encerrada no Detran, onde o autor, HS, foi preso em flagrante.