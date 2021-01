BH tem alerta de chuvas com trovoadas e ventania para esta noite

Chuva está prevista até as 23h (foto: Jair Amaral/EM/D.A. Press)



A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta para a possibilidade de pancadas de chuva de 20 a 30mm na noite desta segunda-feira (11/01).





O comunicado, válido até as 23h, avisa que podem ocorrer trovoadas isoladas e rajadas de vento ocasionais em torno de 50km/h.



O órgão municipal indica uma série de dicas para evitar transtornos durante os temporais. Confira:





Recomendações durante a chuva

Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos e próximos aos córregos e ribeirões no momento de forte chuva;

Não atravesse ruas alagadas ou deixe crianças brincando na enxurrada e nas águas dos córregos;

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;

Atenção especial em áreas de encostas e morros;

Jamais se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199);

Se você observar o aparecimento de fendas, depressões no terreno, rachaduras nas paredes das casas e o surgimento de minas d’água avise imediatamente a Defesa Civil (199);

Em caso de raios: não permaneça em áreas abertas e altas, não use equipamentos elétricos.

Estragos no interior As chuvas do fim de semana causaram interdições nas estradas da Região da Zona da Mata. Nesta segunda-feira (11/01), As chuvas do fim de semana causaram interdições nas estradas da Região da Zona da Mata. Nesta segunda-feira (11/01), motoristas precisam usar desvios para ter acesso a alguns municípios, devido aos desmoronamentos de terra e árvores nas rodovias – próximas à cidade de Juiz de Fora.





Previsão do tempo





“A circulação atmosférica de verão (configuração dos ventos), que favoreceu as chuvas no Centro-Sul e Sudeste de Minas na última semana, volta gradativamente para o oeste do continente, em direção à sua posição climatológica, condição que intensifica as instabilidades no Noroeste, Oeste e Sul mineiro”, informou o Inmet.





No restante do estado, a tendência é de redução das chuvas nos próximos dias. As temperaturas permanecem elevadas, mantendo o tempo abafado em todas as regiões mineiras.