COVID: Ipatinga reforça fiscalização sobre cumprimento de regras sanitárias

Profissionais das secretaria de Saúde e Serviços Urbanos em ação no Parque Ipanema. Orientação e fiscalização para enfrentar a COVID-19 (foto: Prefeitura de Ipatinga/Divulgação )





No domingo (10/01), os profissionais dessas secretarias foram à feira do Parque Ipanema e abordaram populares, comerciantes e feirantes, dando as orientações necessárias para o combate à pandemia do novo coronavírus e conscientizando sobre as normas sanitárias essenciais para evitar a transmissão da COVID-19.









“A intenção da atual administração é que o comércio permaneça aberto. Mas para que isso seja possível será extremamente necessária a ajuda de todos no cumprimento das regras sanitárias, de maneira que consigamos voltar para a onda verde e estabilizemos a saúde do município”, disse o secretário de Saúde, Juliano Nogueira.





O número de casos confirmados da COVID-19 em Ipatinga teve um aumento significativo nos últimos dias, reflexo das aglomerações das festas de fim de ano. Por esse motivo, a prefeitura está promovendo essas ações imediatas, como as que foram realizadas no Parque Ipanema.





Além das visitas de conscientização, nos próximos dias a Prefeitura vai lançar uma campanha em massa para orientar os estabelecimentos e também os usuários do comércio e outros segmentos quanto à importância de cumprir as normas sanitárias, visando frear e reduzir a proliferação do vírus.

