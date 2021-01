No primeiro fim de semana de decreto em Betim, sete bares são interditados

Sete bares foram interditados até o momento; Decreto proíbe funcionamento após as 21h e aglomerações (foto: Prefeitura de Betim/Divulgação)

Em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), a força-tarefa entre Vigilância em Saúde, Guarda Municipal e Polícia Militar vem autuando bares e estabelecimentos que não estão cumprindo as medidas de distanciamento social para evitar o contágio da COVID-19.

No sábado (9/1), primeira noite de vigência do Decreto N° 42.451 (que proíbe festas e aglomerações além de determinar o fechamento dos bares às 21h), a operação conjunta autuoucomerciais, cinco deles foram interditados e dois apenas multados. Já na madrugada deste domingo (10/1),As irregularidades foram recebidas pela Prefeitura de Betim pelo disque-denúncia.

Na Região Central da cidade, três estabelecimentos foram autuados por ultrapassarem o horário de funcionamento estipulado. Mesmo com as portas fechadas, os locais atendiam clientes em consumo. O estabelecimento que se destacou com o maior números de denúncias foi multado e lacrado por não apresentar os alvarás de localização e sanitário, além de não disponibilizar os itens obrigatórios das normas de biossegurança, como termômetro e álcool nas mesas.

Vizinhos do local enviaram, durante todo o dia, o material de divulgação do evento previsto para hoje e diversos vídeos e fotos que comprovavam música alta, mesmo com decretos vigentes no município proibindo qualquer tipo de evento.

Outros dois bares na região do Alterosas foram multados e interditados por funcionarem após 21 horas e não cumprirem as medidas sanitárias. Já na madrugada deste domingo, (10/1), na região do Imbiruçu, outros dois bares foram flagrados. Nos dois estabelecimentos, haviam mais de 30 pessoas em cada. Ambos foram multados e interditados.

Vigilância Sanitária presente na força-tarefa

A Vigilância Sanitária está participando das intervenções da Guarda Municipal de Betim e da Polícia Militar. Também na manhã de sábado (9/1), houve uma força-tarefa nas fiscalizações nos principais pontos comerciais da cidade. A intenção é evitar a propagação das ações que podem levar ao contágio do novo coronavírus.

A Vigilância em Saúde participou da força-tarefa, orientando e autuando estabelecimentos que não cumpriram as normas de biossegurança da COVID-19 (foto: Prefeitura de Betim/Divulgação)

A equipe percorreu as regiões do Centro, Alterosas e PTB. Somente na região Central, duas sorveterias foram autuadas por falta da oferta de luvas descartáveis para o autoatendimento dos clientes. Também foram aplicadas infrações sobre o não cumprimento do uso obrigatório de máscaras.

Nas três regiões, 97 estabelecimentos foram fiscalizados e oito autuados com multa mínima no valor de R$ 450. Além das fiscalizações, a Vigilância Sanitária orientou diversos estabelecimentos quanto às medidas de bissegurança.

Ainda da região Central, a Praça do Encontro, local conhecido por grande fluxo de pessoas fazendo atividades físicas e entretenimento para famílias, foi completamente isolada. A cascata foi desligada, brinquedos e aparelhos de ginástica lacrados e a população orientada a não permanecer no local.