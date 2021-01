Depois de altas consecutivas, ocupação dos leitos de UTI cai em BH

Ruas de BH nesta quinta, após o prefeito Kalil (PSD) anunciar mais um fechamento do comércio da cidade a partir de segunda (11/1) (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Depois de bater recordes de maneira consecutiva, a ocupação dos leitos de UTI para pacientes com COVID-19 caiu em Belo Horizonte nesta quinta (7/1). O índice está em 85,1%, considerando a rede pública e a privada. Na comparação com o boletim epidemiológico e assistencial anterior, houve queda de um ponto percentual.

Ainda assim, o indicador permanece na zona crítica da escala de risco, acima dos 70%. A terapia intensiva de BH está nessa condição desde 18 de dezembro.

No mesmo boletim, a prefeitura informa que registrou mais 1.068 casos de infecção peloem BH. Com isso, a capital mineira computa 66.916 diagnósticos confirmados: 3.890 em acompanhamento, 61.111 recuperados e 1.923 mortes.

O poder público confirmou oito mortes a mais na cidade nesse último levantamento.

Outros parâmetros importantes para a tomada de decisão da prefeitura são o número médio de transmissão por infectado e a taxa de ocupação das enfermarias. O chamado fator RT caiu em BH: de 1,06 para 1,05.

Fenômeno semelhante com o uso dos leitos clínicos: de 63,9% para 62,5%. Porém, os dois parâmetros permanecem na zona de alerta.

Perfil das vítimas

No levantamento por regionais, a Noroeste é a região com maior número de mortes: 253, 17 a mais que as regiões Nordeste e Oeste. Na sequência, aparecem Leste (215), Barreiro (211), Venda Nova (208), Centro-Sul (207), Pampulha (184) e Norte (173).

No total, 1.076 homens perderam a vida para a virose em BH. A quantidade de mulheres mortas é de 8404.

A faixa-etária mais atingida pela COVID-19 são os idosos: 83% (1.596 no total). Na sequência, aparecem aqueles entre 40 e 59 anos: 14,7% (284). Há, ainda, 42 óbitos entre 20 e 39 anos (2,2%) e um de menor de idade (0,1%).

Além disso, 97,5% dos mortos apresentavam ao menos uma comorbidade, sendo cardiopatia, diabetes, pneumopatia e obesidade as mais comuns.

Em BH, 49 pessoas morreram com quadros clínicos de COVID-19 sem comorbidade: 39 homens e 10 mulheres. A maioria tinha entre 40 e 59 anos.