Ex-cunhado é suspeito de matar homem a tiros em Uberaba

A PM prendeu dois dos três suspeitos pelo homicídio (foto: PMMG/Divulgação)

Um homem de 27 anos foidesta quarta-feira (06/01) em Uberaba, no Triângulo Mineiro. O corpo do uberabense Douglas Nogueira de Deus, segundo a PM, foi encontrado por um agricultor numa lavoura de soja, à margem do quilômetro 187 da BR-050, por volta das 9h desta quarta-feira (06/01), próximo ao local conhecido como ‘Catetinho’.