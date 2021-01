PM apreende quase 300 barras de maconha na Região do Barreiro

Drogas apreendidas durante a ação da polícia (foto: Polícia Militar/Divulgação)







Policiais militares apreenderam 296 barras de maconha, além e armas, munição e outros materiais, na noite dessa terça-feira em um aglomerado no Bairro Itaipu, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte.









Segundo o boletim de ocorrência, o cheiro de maconha era perceptível e, ao olhar por baixo do portão, eles já viram barras prensadas da droga. Os policiais entraram no imóvel e encontraram, na sala, as 296 barras de maconha, duas balanças de precisão, três revólveres e munição dos calibres 38, 635 e ponto 25.





Nenhum suspeito foi visto no local no momento da abordagem. O material apreendido foi levado para a Central de Flagrantes 3 da Polícia Civil (Ceflan 3).