Perseguição a taxista termina com 90 tabletes de maconha apreendidos em BH

Material apreendido e suspeitos foram pra a Ceflan 1 (foto: Reprodução da internet/Google Maps)





Uma denúncia anônima sobre um taxista que estaria distribuindo drogas terminou com três pessoas detidas e 90 tabletes de maconha apreendidos nessa terça-feira no Bairro Canaã, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte.





18:51 - 16/12/2020 Depois de encontrar 200 quilos de maconha, polícia busca armas Polícia Militar (PM), no fim da tarde passada, policiais montaram uma operação na região para tentar localizar o alvo da denúncia. O veículo suspeito foi avistado saindo para a MG-010. Eles sinalizaram para o motorista parar, ele agiu como se fosse obedecer, mas iniciou uma fuga. Houve perseguição. De acordo com a(PM), no fim da tarde passada, policiais montaram uma operação na região para tentar localizar o alvo da denúncia. O veículo suspeito foi avistado saindo para a MG-010. Eles sinalizaram para o motorista parar, ele agiu como se fosse obedecer, mas iniciou uma fuga. Houve perseguição.





Segundo a PM, ele passou por diversos cruzamentos com parada obrigatória e quase atropelou uma criança em uma das ruas. Em certo ponto, ele jogou pela janela do carro uma sacola onde, posteriormente, foram encontradas três barras e três porções de maconha.





Um helicóptero da PM auxiliou nas buscas. A perseguição durou cerca de 10 minutos e só terminou quando uma viatura fechou uma das ruas e impediu a passagem do táxi. O motorista, que tem 38 anos, bateu a cabeça no carro enquanto fugia, o que resultou em um corte na testa. Ele passou pela Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Venda Nova e foi liberado.





Drogas em casa





Após deter o taxista, a PM foi até uma casa no Bairro Canaã que também era citada na denúncia como local de armazenamento de drogas. Ao chegar ao endereço, os policiais avistaram um homem e uma mulher. Ela entrou e fechou o portão, mas acabou autorizando a entrada dos policiais.





Lá, segundo a PM, foram encontradas 87 barras de maconha, 12 porções da mesma droga, uma balança e materiais para embalar. A jovem tem 18 anos e é esposa do taxista.





Conforme a PM, no celular dela havia conversas com um traficante da região e vídeos com drogas sendo pesadas. Inicialmente, ela disse que não sabia do conteúdo e alegou que tinha empresado o celular para o marido. Depois, segundo a PM, foi apurado que ela mesma havia feito os registros em vídeo.





O taxista também teria assumido ser o responsável pelas drogas, mas voltou atrás afirmando que elas pertenciam ao homem que estava do lado de fora da casa.





De acordo com a PM, esse suspeito, de 27 anos, chegou a tentar subornar os policiais para não ser preso, oferecendo duas armas de fogo, mas elas não foram localizadas para apreensão. Ainda segundo a PM, ele disse ser o proprietário das drogas na casa. A ocorrência foi encerrada na Central de Flagrantes 1 da Polícia Civil (Ceflan 1).