Tenta falsificar assinatura para tirar carteira de identidade e acaba preso

(foto: PCMG/Divulgação )

Um erro ao tentar falsificar uma assinatura acabou denunciando um homem de 51 anos, que tentou tirar uma carteira de identidade com o nome de outra pessoa. O fraudador é de Juiz de Fora, onde ele foi preso, enquanto o nome que seria usado era de uma pessoa de Barbacena.

A polícia contou com o apoio de funcionários da Câmara Municipal de Juiz de Fora. O fraudador, que reside no Bairro Linhares, tentou assinar o nome em uma ficha, mas chegou a errar e a rabiscar o documento, o que chamou a atenção de funcionário do setor.





Uma equipe de investigadores foi acionada e, após análises, foi confirmada a prática do delito. Foi dada voz de prisão em flagrante ao suspeito. Ele foi encaminhado à delegacia e será encaminhado para o sistema prisional.