Polícia detecta fraude em exame para carteira de motorista e prende dois

A polícia apreendeu uma mochila, receptador de sinal de internet, microcâmeras e celulares com a dupla (foto: PCMG/Divulgação)

Ase golpes estão por todos os lados, em especial no mundo eletrônico. Pois mais um deles foi detectado pela Polícia Civil de Minas Gerais, que flagrou dois homens (um de 47 anos e outro de 51) que tentaram fraudar o exame de legislação durante a realização da prova eletrônica para tirar. As prisões ocorreram em Coronel Fabriciano, no Vale do Aço.Segundo os investigadores, os candidatos saíram da cidade de Esmeraldas para realizar a prova em Coronel Fabriciano. Ao entrarem na sala de exames, um deles carregava umanas costas. Dentro desta, um receptor de sinal deAlém disso, os dois portavam pontos eletrônicos nos ouvidos e no botão da camisa de ambos havia, afixadas com esparadrapos aos corpos de ambos.Os policiais descobriram que eles estariam recebendo respostas de uma terceira pessoa, que estava do lado de fora do local do exame e vendo as imagens transmitidas em tempo real pela microcâmera.Ao serem interrogados, contaram que uma pessoa, de 39 anos, cobrou R$ 3 mil de cada um deles para realizar a fraude. Os dois homens foram autuados e indiciados no artigo 311-A do Código Penal, por fraudarem certame de interesse público, e foram encaminhados ao sistema prisional.A polícia suspeita que por trás dessa fraude exista um grupo criminoso agindo e, por esse motivo, as investigações prosseguirão. O primeiro passo será identificar e prender o homem que teria montado o esquema fraudulento para os dois presos.