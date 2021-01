Homem morre dentro de triturador agrícola em Martinho Campos

(foto: CBMMG/Divulgação )

Ainda são desconhecidas as causas da trágica morte do operador de máquina agrícola, um misturador de ração, Sebastião Luciano Barbosa, de 46 anos, que morreu no final da manhã de segunda-feira (4/1). O fato aconteceu na zona rural de Martinho Campos. O corpo foi encontrado pelo filho e o motor da máquina ainda estava ligado.









Segundo relatório do Corpo de Bombeiros, o filho da vítima estranhou o fato de o pai estar demorando a retornar à fazenda e, quando foi verificar na roça, viu a máquina parada, ainda ligada. Quando olhou na carroceria do misturador, viu pés para fora do triturador e, ao se aproximar, reconheceu as roupas do pai.





Imediatamente ele chamou o Corpo de Bombeiros. A Polícia Civil foi acionada e uma investigação iniciada. A primeira hipótese é que Sebastião teria passado mal e caído dentro do triturador. Mas, segundo policiais, a hipótese de crime não foi descartada.