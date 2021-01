Oficina de arte se torna alternativa para passeio em família na pandemia

Daniela Fonseca e Edson Nishida levaram os filhos Iara e Raul para terem um sábado 'diferente' no CCBB (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

Manter a criançada entretida em quatro paredes é tarefa que exige paciência. Durante a pandemia da COVID-19, na qual o isolamento social é a principal alternativa para impedir a proliferação do vírus, os passeios criativos se tornaram cada vez mais raros.

Alternativa segura é a oficina de arte no Lugar de Criação do Centro Cultural Banco do Brasil Educativo (CCCB), localizado na Praça da Liberdade, Bairro Funcionários, Região Centro-Sul de BH.

No local, a família pode levar crianças de todas as idades para que elas possam exercitar a criatividade. Na dinâmica deste sábado (2/1), por exemplo, a temática foi o cruzamento entre a audição, o tato e a visão.

Os presentes tiveram que elaborar desenhos e colagens a partir da música. O som que ecoava na sala servia como inspiração para os pequenos pintarem e bordarem com canetinhas, tecido, cola etc.

“A gente estava procurando alguma atividade para fazer com as crianças. Algo que fosse seguro. Então, eu vi que o CCBB estava aberto e tomando todos os cuidados. As crianças gostam muito desse tipo de atividade, de colagem e criatividade. Gostamos bastante”, afirma Daniela Fonseca, mãe de Iara e Raul, respectivamente de 5 e 2 anos.

Os pequenos puderam se divertir com a ajuda dos pais, que também participaram da brincadeira. Ao lado do marido Edson Nishida, Daniela valorizou o tempo em família no CCBB.

“Eu não conhecia o (Espaço) Criativo. Achei super legal. Até o Raul, que é bem novinho, ficou o tempo inteiro concentrado na brincadeira. Vou tentar voltar mais vezes, porque é uma boa opção”, afirma a moradora de BH.

Como participo?

Quem quiser participar da oficina precisa retirar o ingresso pela internet (clique aqui para acessar). Tudo para evitar o contato físico nos guichês do CCBB. As dinâmicas acontecem sempre aos sábados, das 15h às 16h.

Além disso, toda a estrutura disponibiliza álcool em gel para higienização das mãos. Há aferição da temperatura corporal na entrada.

A sala onde acontece a oficina é limitada à presença de oito crianças. Cada família, no entanto, tem uma mesa separada à disposição: contato apenas com pessoas da sua casa.