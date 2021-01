Com previsão de mais chuva em BH, Defesa Civil alerta para risco geológico

Chuva deve voltar a cair em BH até a manhã deste domingo (3/1) (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press - 18/12/2020)

O início de ano deve continuar chuvoso em Belo Horizonte. A Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil emitiu alerta neste sábado (2/1) para a possibilidade de pancadas de chuva de até 40 milímetros na capital mineira. O aviso é válido até por volta das 8h deste domingo (3/1).

Em decorrência disso, a Defesa Civil emitiu outro aviso, dessa vez deO acumulado de precipitação nos últimos dias e a possibilidade de mais chuvas motivou o chamado, que vai até esta segunda-feira (4/1).

12h58- Em virtude das últimas chuvas e a tendência para os próximos dias, existe a possibilidade de risco geológico alto até segunda-feira (4). Recomenda-se atenção no grau de saturação do solo e nos sinais construtivos. @prefeiturabh @OficialBHTRANS @Bombeiros_MG pic.twitter.com/RnftHYr1tA %u2014 Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) January 2, 2021

Portanto, a população que mora em áreas de risco precisa ficar atenta aos sinais de desmoronamento: trincas, água empoçada, inclinação de postes e árvores e rachaduras. Olho também nos barrancos: se água estiver minando, a encosta pode descer.

Dessa maneira, o órgão também pede para que a população evite jogar lixo e entulho nos barrancos, bem como nas calhas. É preciso cuidado com os vazamentos também: consertá-los é fundamental.

Quanto à temperatura, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê que a mínima será de 16°C neste domingo (3/1), enquanto a máxima de 26°C.

A umidade relativa do ar varia entre 70% e 95%. Os ventos serão moderados, mas podem chegar a 50 quilômetros por hora quando a chuva cair.

Outras cidades

De acordo com o Inmet, em Juiz de Fora, na Zona da Mata, pode chover em qualquer hora deste domingo (3/1). Durante a tarde e a noite, há possibilidade até mesmo de trovoadas. A temperatura fica entre 15°C e 18°C.

Em Montes Claros, no Norte do estado, o dia de descanso será mais quente: mínima de 19 graus e máxima de 31. Podem ocorrer precipitações isoladas.

Apesar de mais fria, com máxima de 19°C e mínima de 14°C, Poços de Caldas, no Sul de Minas, também deve ter apenas chuvas isoladas durante o domingo.

Já em Teófilo Otoni, no Vale do Jequitinhonha, pode chover apenas durante o dia. À noite, o céu terá muitas nuvens, mas sem pluviosidade, conforme o Inmet. Os termômetros vão marcar entre 20°C e 34°C.

Manhã com chuvas isoladas e tarde/noite com possibilidade de tempestade é a previsão para Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A mínima será de 18 graus e a máxima de 28, segundo o Inmet.