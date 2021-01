Ex-jogador de futebol morre ao ser arrastado por enxurrada em Muriaé

Roberto Carlos Barbosa, de 51 anos, deixou um filho e esposa (foto: Reprodução/Facebook)

Minas Gerais registrou mais uma morte causada pela junção entre a falta de estrutura e as chuvas intensas do verão nesse sábado (1°/1). De acordo com o Corpo de Bombeiros, Roberto Carlos Barbosa, de 51 anos, perdeu a vida durante a noite, quando uma chuva atingiu a cidade de Muriaé, na Zona da Mata mineira.

Segundo os bombeiros, Roberto pilotava uma motocicleta. A enxurrada o arrastou por volta das 21h próximo à Ponte do Pachola, localizada no distrito de São João do Glória, zona rural de Muriaé.

Os militares encontraram o corpo do homem a uma distância de um quilômetro da ponte. A perícia da Polícia Civil compareceu ao local e o corpo ficou sob responsabilidade da funerária São Jorge de Muriaé.

Conhecido como Betinho Muxiba, a vítima trabalhava para a Cervejaria Itaipava. Ele chegou a atuar como jogador de futebol no Operário de Muriaé.

Roberto deixou um filho e a esposa.

Tempo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho para chuvas intensas na Zona da Mata mineira.

Com isso, há grande risco de danos em imóveis, corte de energia elétrica e queda de árvores no município de pouco mais de 100 mil habitantes.

As pancadas de chuva mais intensas devem durar até segunda (4/1) em Muriaé, enquanto nos demais dias da semana que vem a precipitação será isolada.