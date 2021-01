Temporal em Nova Era, em MG, destrói posto de combustível; veja vídeo

Posto ficou completamente destruído após vendaval desta sexta-feira (1/1) (foto: Reprodução/WhatsApp) temporal, acompanhado de uma forte rajada de vento, destruiu a estrutura de um posto de combustível em Nova Era, na Região Central de Minas, nesta sexta-feira (1/1). O estabelecimento, localizado às margens da BR-381, ficou completamente destruído. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Um, acompanhado de uma forte rajada de vento, destruiu a estrutura de umem Nova Era, na Região Central de Minas, nesta sexta-feira (1/1). O estabelecimento, localizado às margens da, ficou completamente destruído. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.









Fim de semana de tempo instável em Minas





A chuva que atingiu parte de Minas nesta sexta-feira, incluindo Belo Horizonte, deu a tônica de como será o fim de semana no estado. De acordo com previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há possibilidade de chuva forte, principalmente na Zona da Mata.





Em outras regiões, o Inmet prevê chuvas intensas, entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50mm por dia até a manhã de hoje. Esse aviso vale para as regionais do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Centro-Oeste, Sul e Campo das Vertentes.