Abaixo-assinado chama atenção para saúde de adolescentes transgêneros

O ambulatório do HIJPII que as quartas-feiras faz atendimento de adolescentes transexuais (foto: Reprodução Secretaria de Saúde de Minas Gerais) suspensão do atendimento de adolescentes transgêneros no Hospital Infantil João Paulo II (HIJPII), da Rede Fhemig (Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais). Um abaixo-assinado que circula nas redes sociais alerta para ano Hospital Infantil João Paulo II (HIJPII), da Rede Fhemig (Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais).





equipe multiprofissional para acolhê-los. O Ambulatório de Saúde do Adolescente do Hospital atende desde o mês de maio deste ano, às quartas-feiras, das 13h30 às 18h, jovens que pertencem a este grupo de pessoas excluídas socialmente. A unidade conta com uma





risco para os avanços na promoção de saúde igualitária para essa população”. Contudo, de acordo com o abaixo-assinado, “na última semana, os profissionais do ambulatório foram notificados por um dos usuários que a página http://fhemig.mg.gov.br/sala-de-imprensa/noticias-sala-imprensa/1904-hijpii-abre-ambulatorio-destinado-ao-atendimento-de-adolescentes-trans não se encontrava mais acessível, o que representa umna promoção depara essa população”.

Ainda segundo o texto, “estamos sofrendo ataques de forma velada pela parcela conservadora que compõem o campo da área da saúde, correndo o risco de não serem mais ofertadas consultas a partir do ano de 2021 para essa população que durante séculos foi marginalizada e teve seus direitos negados”.





O documento foi criado por Ianca Fernandes Vieira da Silva, aluna do 9° período de Psicologia na Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Ela faz parte do Centro Acadêmico de Psicologia Valenir Machado (CaPsiVam) e é diretora da Liga Acadêmica de Psicanálise (LAPSI). Além dela, Isabela Silva Oliveira, também estudante do 9° período de Psicologia, membro da diretoria da LAPSI e outros alunos da liga estão à frente da iniciativa.





A liga é um grupo formado por cerca de 20 alunos, com aulas mensais para discutir temas e projetos de extensão de impacto social.





“A gente recebeu esse ano, o convite do ambulatório para fazer uma parceria de extensão, para podermos atender no ambulatório. Só que devido à pandemia e algumas questões burocráticas para colocar o projeto em funcionamento, isso foi ficando um pouco adiado. Agora no final do ano acabamos tendo pouca adesão e decidimos deixar para o início do próximo ano, acreditando que o grupo teria um pouco mais de sentido”, diz Ianca.





Ela conta que na manhã desta terça-feira (29/12) recebeu a notícia de que o link da Fhemig que estava vinculado ao Ambulatório de Saúde do Adolescente Trans tinha saído do ar. “No momento que a gente recebeu essa notícia, ficamos muito preocupados. É uma parceria a que nós nos dedicamos bastante, para escrever o projeto. Participamos de aulas do Núcleo do ambulatório, com aulas mensais, discutindo várias questões que perpassam a vida dos adolescentes trans. Era algo que a gente estava acreditando muito”.





A estudante explica que quando ficou sabendo do problema com o link, ela e outros membros da liga decidiram que precisavam tomar alguma atitude. “Enquanto cidadãos e profissionais que vão atuar nesse sistema, a gente não pode ver isso e não fazer nada. Decidimos fazer o abaixo-assinado para poder falar com as pessoas sobre o que estava acontecendo e chamar atenção para isso, que pode vir a ser mais um desmonte”.





Segundo ela, os membros da liga estavam felizes com essa nova parceria no ambulatório. “A gente estava contente de ter conseguido algo que é tão importante e uma temática que às vezes é silenciada”.

Atenção para situação das pessoas trans

O objetivo do abaixo-assinado é chamar atenção das pessoas para a situação de vulnerabilidade desses adolescentes trans. “Já estamos vendo tantos desmontes na área da saúde mental. Não me surpreenderia deles tentarem acabar com uma iniciativa importante, levando em conta toda a questão social. A população trans sempre esteve marginalizada, eles nunca tiveram oportunidades. É a população que mais morre no nosso país”.





Para a estudante, pessoas trans devem ter direito a um atendimento de qualidade. “Muitas vezes os profissionais não estão preparados, não conseguem lidar com a demanda. Dentro do ambulatório era uma oportunidade deles terem um atendimento multiprofissional. Além do atendimento clínico, com profissionais preparados, precisamos ofertar um atendimento de qualidade.”





Ela acredita que o grande problema desse projeto é a população que ele atende. “A tentativa de silenciamento é realmente por uma parte do conselho e da Assembleia que é muito conservadora e que não acredita que essas temáticas devam ser discutidas. Isso é acesso à informação de qualidade para que o adolescente consiga decidir de fato que caminho ele quer tomar, sem esse olhar preconceituoso. A gente não pode fazer essas escolhas pelo outro. Para mim é realmente um boicote por preconceito”, finaliza.





Gláucia Mara Caetano Ferreira é mãe de um adolescente de 15 anos atendido no ambulatório e conta como é o atendimento.





“É um serviço novo e tem uns 4 meses que nós estamos indo lá. No dia da consulta passamos a tarde inteira lá. Tem consulta com endocrinologista, com pediatra, com psiquiatra, assistente social, terapeuta, psicóloga. É uma equipe grande. O profissional conversa com o adolescente sozinho, conversa comigo sozinha e depois com os dois. O atendimento é muito bom lá”.





Segundo ela, na última consulta feita no dia 23 de dezembro, o clima no local estava um pouco tenso. Durante o atendimento, um dos profissionais contou ao jovem sobre a incerteza da continuidade do tratamento. “Ninguém me falou diretamente, mas vi algumas pessoas comentando. No grupo de mães também estavam dando informações e mandando o abaixo-assinado”, diz.





Sobre a possibilidade do ambulatório não atender mais aos adolescentes trans, a partir do ano que vem, Gláucia é categórica.





“É bem ruim. Não temos mais a quem recorrer. Os profissionais do projeto são preparados para lidar com esse tipo de situação. O endocrinologista está preparado para lidar com a situação de terapia hormonal, mudanças no corpo. Não é a mesma coisa de ir a um endocrinologista comum. O mesmo com o psiquiatra que tem toda uma abordagem voltada para essas questões”.





Para ela, sem o atendimento os jovens vão ficar sem rumo. “Muitos adolescentes vão sozinhos porque nem a família os apoia. Eles têm um porto seguro ali. São tratados pelo nome social e a equipe toda tem um carinho muito grande por eles. O que vai ser deles?”, questiona.

Mães pela Liberdade

Gláucia faz parte também do movimento Mães pela Liberdade. É um coletivo de pais e mães da população lgbtqia+, que luta pelo direito de cidadania de suas filhas, filhos e filhes. É um movimento que acolhe famílias para que o diálogo e afeto sejam fortalecidos.





O objetivo é desconstruir o preconceito e a intolerância que mata sonhos, projetos e corpos, levando informação e resgatando a dignidade da população lgbtqia .





De acordo com o Boletim 2/2020 da Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA), o Brasil apresenta, pela segunda vez consecutiva, um aumento no número de assassinatos de pessoas trans em relação a 2019, sendo o país que mais mata pessoas trans no mundo.

Funcionamento normal

Em nota, a Fhemig informa que o Hospital Infantil João Paulo II possui o Ambulatório do Adolescente – serviço que conta com equipe multiprofissional especializada para a assistência a essa faixa etária e que, inclusive, está apto a realizar abordagem clínica de pacientes com demanda transgênero.





Para que seja criado um ambulatório especializado no atendimento a adolescentes trans, é necessária a habilitação do serviço pelo Ministério da Saúde e, até o momento, não há portaria que determine critérios para a habilitação de um serviço voltado exclusivamente para esse paciente.





A Fhemig se mantém atenta às novas políticas públicas que possam definir uma habilitação no futuro e reafirma que o serviço realizado no Ambulatório do Adolescente, no Hospital Infantil João Paulo II, segue funcionando normalmente.

