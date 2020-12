Empresário reage a tentativa de assalto e é baleado em Lavras

Adolescente foi contido por populares e apreendido pela PM (foto: Reprodução Internet)

Umfoiapós reagir a uma tentativa deno Centro de, no Sul de Minas, na tarde desta terça-feira (29/12). O caso aconteceu quando três homens armados invadiram uma joalheria. Um dos suspeitos foipor populares.

De acordo com a Polícia Militar, o dono da loja reagiu e foi atingido no abdômen. “De imediato as viaturas foram para o local. Os militares constaram que um indivíduo teria invadido a joalheria e anunciado o assalto. O proprietário teria reagido e entrado em luta corporal com um dos autores. Nesse momento, um dos suspeitos teria atirado”, explica capitão Oliveira, comandante da 54ª Cia PM.

A vítima foi socorrida e levada para o pronto-socorro da cidade. Um dos suspeitos foi contido por moradores. “Os populares dominaram o indivíduo e com a chegada da PM foi efetuado a apreensão do autor, que é menor de idade”, completa.

O menor foi levado para a Delegacia de Polícia Civil da cidade e a PM segue atrás dos outros dois suspeitos. “Os militares estão em diligências e um dos homens foi identificado. O outro suspeito segue foragido”, afirma.

O capitão da PM alertou sobre o caso. “Esse fato nos leva a reforçar a recomendação a todos de não reagir nesses casos, principalmente, quando há arma de fogo. Mantenha a calma, obedeça às determinações do criminoso e obtenha o máximo de características dele para serem repassadas a polícia”, orienta.