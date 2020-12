COVID-19: Passos proíbe festas e eventos que promovam aglomerações

Passos publica decreto para impor restrições nas festividades de fim de ano (foto: Portal Passos MG/divulgação)

A Prefeitura de, no Sudoeste de Minas, publicou um novoproibindo festas e eventos que promovam. A nova medida começou a valer nessa terça-feira (23) e segue até 4 de janeiro. A cidade está na ondado Programa Minascom 1.760 casos confirmados dee 30 mortes.

De acordo com o boletim epidemiológico municipal, a cidade registrou mais 312 casos do novo corononavírus e duas mortes no último mês. Sendo que na última semana, foram 171 pessoas infectadas pela doença.

Nesse cenário, a Prefeitura de Passos publicou o novo decreto. “Considerando o recrudescimento significativo do contágio da COVID-19 e a necessidade impor medidas mais restritivas em decorrência das festividades de Natal a ano-novo”, explica decreto.

O documento proíbe festas e eventos. “De qualquer natureza, confraternizações, shows, boates, salões de festas e serviços de buffets, em espaços comerciais ou privados, com finalidades comerciais”, diz trecho do decreto.

Em relação a bares, restaurantes e similares, eles continuam liberados a funcionar em horários estabelecidos pelos próprios proprietários. Mas os responsáveis vão precisar controlar a entrada de cliente, que devem permanecer sentados em mesas de quatro ou seis lugares, observando o distanciamento mínimo de três metros entre as mesas. “Fica expressamente proibida a permanência de clientes em pé no estabelecimento e suas proximidades”, ressalta o decreto.

De acordo com a prefeitura, as medidas de prevenção nesses estabelecimentos devem ser redobradas. “Controle de frequência dos clientes em locais de uso comum, tais como banheiros, para que seja guardada distância interpessoal de dois metros entre os usuários, disponibilizando local para higienização das mãos com água e sabão líquido e toalhas descartáveis”, afirma.

O decreto também proíbe o funcionamento de espaços destinados à recreação de crianças.