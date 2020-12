Temporal deixa oito famílias desalojadas na cidade de Nova Serrana, em MG

Ruas ficaram alagadas em Nova Serrana (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um temporal causou alagamentos em Nova Serrana, Região Centro-Oeste de Minas Gerais, na manhã desta terça-feira (22). Foram cerca de duas horas de chuva. Ruas foram tomadas pela água e córregos transbordaram. Oito famílias ficaram desalojadas, segundo balanço da Defesa Civil.

As casas atingidas pela água ficam nos Bairros São Geraldo, Laranjeiras e Gamas. Técnicos da Defesa Civil estiveram no local, acompanhados do Corpo de Bombeiros, e recomendaram que o imóvel fosse deixado temporariamente. “Foi oferecido abrigo e elas optaram em ir para casa de parentes”, disse a coordenadora da Defesa Civil, Selma Fernandes.

A equipe também está nas ruas fazendo o levantamento dos danos causados. Vários pontos de alagamento também foram registrados nos Bairros São Geraldo, Jardim do Lago e na Região Central da cidade. “A partir de determinação do prefeito, estamos nas ruas fazendo a recuperação, levantamento e reconstrução da área para minimizar o impacto da chuva”, afirmou.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, não foram registradas outras ocorrências e a equipe atuou na assistência às famílias.

Mais chuva

A previsão, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), é de mais chuva para a cidade ao longo desta semana. O segundo dia do verão começou com alerta de "perigo" com possibilidade de novas pancadas e trovoadas ao longo desta terça-feira (22/12) até às 12h desta quarta-feira (23/12). Há probabilidade de chover entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia.

*Amanda Quintiliano especial para o EM