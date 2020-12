Carreta que transportava combustível tomba e interdita a BR-040

Não há previsão para a liberação da rodovia (foto: Via 040/Divulgação)







Um acidente envolvendo uma carreta que transportava combustível e um carro de passeio interditou totalmente a BR-040 na manhã desta terça-feira. O trecho fica no km 565, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.













Congestionamento no sentido Rio de Janeiro, perto do condomínio Miguelão (foto: Juarez Rodrigues/EM/DA Press)

Ainda segundo a concessionária, há um carro capotado fora da pista, mas ainda não há informações sobre vítimas. Já o condutor do caminhão sofreu apenas um entorce em um dos pés.











“Em acidentes com produtos perigosos e com vazamento, o procedimento é interdição total da pista e em seguida acionamento do Corpo de Bombeiros. O Núcleo de Emergências Ambientais também é acionado. A empresa transportadora é responsável pela remediação do acidente, já que possui licenças ambientais e seguro para essa atividade”, detalhou a concessionária.





Ainda não há previsão para que a rodovia seja liberada. O local da interdição total fica próximo ao acesso a Piedade do Paraopeba e à Lagoa dos Ingleses.



“No momento são 5 km de fila sentido RJ e 4 km no sentido BH. A concessionária, em parceria com o Waze, programou a interdição e a ferramenta irá eventualmente indicar os desvios recomendados conforme rota do usuário”, destacou a Via 040 por volta das 8h30.