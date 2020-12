Bombeiros resgatam piloto e asa delta em árvore de 10 metros de altura

Militar do Corpo de Bombeiros subiu na árvore gigantesca para retirar o piloto e sua asa delta (foto: Reprodução) piloto de asa delta, Yuri Stanley Morhy de Novaes, 42 anos, passou por uma situação de perigo na tarde desta segunda-feira (21/12) em Governador Valadares, Região Leste de Minas, depois que seu equipamento ficou dependurado na copa de uma árvore, a 10 metro de altura. Yuri Stanley Morhy de Novaes, 42 anos, passou por uma situação de perigo na tarde desta segunda-feira (21/12) em Governador Valadares, Região Leste de Minas, depois que seu equipamento, a 10 metro de altura.

Ele decolou de uma das rampas de asa delta no Pico da Ibituruna, a 1.123 metros do nível do mar, mas no momento de pousar na área do Parque Natural Municipal, ele, que já vinha perdendo altitude de forma rápida, ficou um pouco antes da área de pouso e se precipitou no bosque do parque.





Em seguida, fizeram uma cadeirinha com fitas e cliparam o piloto em polias, para que ele descesse em segurança, em um rapel guiado. No solo, o piloto conversou com os militares e não se queixou de nenhuma lesão. Ele explicou que o dia em Governador Valadares estava atípico.

“Perdi muita altitude e decidi pousar no Parque Municipal como emergência. Fiquei na cabeceira do pouso e arborizei”, disse.





A etapa seguinte na operação de salvamento foi a retirada da asa delta, que durou cerca de 1 hora. Os bombeiros tiveram de podar alguns galhos da árvore para retirar o equipamento de voo, sem danificar nenhuma peça. E no fim, piloto e militares comemoram o resgate bem sucedido.