Susto: ônibus atravessa Via do Minério, em BH, e atinge dois carros

Ônibus atravessou a Via do Minério, na Região do Barreiro, e atingiu dois veículos (foto: Divulgação/BHTrans) Via do Minério, na Região do Barreiro, foi palco de um acidente na noite dessa sexta-feira (18/12). Isso porque um ônibus atravessou a via e atingiu dois carros. Apesar disso, ninguém foi resgatado com ferimentos graves. A Avenida Waldir Soeiro Emrich, mais conhecida como, na Região do Barreiro, foi palco de um acidente na noite dessa sexta-feira (18/12). Isso porque um ônibus atravessou a via e atingiu dois carros. Apesar disso, ninguém foi resgatado com ferimentos graves.









Um dos carros atingidos fazia transporte por aplicativo. Uma jovem de 20 anos estava dentro do veículo e ficou em estado de choque com a colisão. Ela foi atendida pelo Corpo de Bombeiros. A pista no sentido bairro ficou bloqueada.