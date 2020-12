Sábado será de calor e pancadas de chuvas em BH e em todo o estado de MG

(foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

O sábado será de calor em Belo Horizonte, com temperaturaprevista de 30 graus. A mínima na capital foi registrada durante a madrugada, 18,2 graus.Para aliviar um pouco atérmica, a previsão é de pancadas de chuva na capital, principalmente no fim da tarde e no início da noite. Esta condição favorece a manutenção da umidade relativa do ar em patamares mais elevados,a incidência de doenças respiratórias. A umidade mínima em BH será de 50%, registrada no meio da tarde.As pancadas de chuva também estão prevista para todo o estado de Minas Gerais, que terá céu parcialmente nublado a nublado. A temperatura mais baixa registrada no estado durante a madrugada foi em Monte Verde, com 12,7 graus. Já a máxima prevista para o sábado é de 36 graus nasdo Vale do Jequitinhonha. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).