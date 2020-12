Caminhão desgovernado desce rua do Alto Vera Cruz; veja vídeo

Caminhão perde o freio e desce a rua desgovernado, assustando moradores do Alto Vera Cruz (foto: Reprodução redes sociais ) descer de ré e bateu em vários carros. O veículo só parou depois de atingir uma árvore. Moradores do bairro Alto Vera Cruz, localizado na Região Leste de Belo Horizonte, levaram um susto no início da tarde desta sexta-feira (18/12). Um caminhão subia a rua Fernão Dias quando começou a. O veículo só parou depois de atingir uma árvore.





Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido.





O motorista contou aos policiais que subia a rua quando, próximo ao cruzamento com a rua Itamirim, perdeu a potência do veículo. Ele tentou frear e percebeu que o caminhão tinha perdido os freios. Um dos ajudantes que estava no banco do carona conseguiu desembarcar e desceu a rua correndo, pedindo aos moradores que se afastassem do local.





De acordo com a PM, o condutor ainda tentou alguns artifícios para tentar parar o veículo, mas não conseguiu.





O caminhão começou a descer a rua por mais ou menos 500 metros e o motorista ainda conseguiu desviar de pessoas, mas acabou batendo em alguns carros que estavam estacionados, além de imóveis, incluindo um bar, localizado na esquina da Rua Fernão Dias com a Rua Itaguá.

O motorista fez o teste para constatar se havia bebido e o resultado foi negativo. A Defesa Civil compareceu ao local do acidente para fazer a perícia nos imóveis. Já a BHTrans foi chamada para retirar o caminhão e liberar a via.

Veja o vídeo:

*Estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria