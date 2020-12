Homem rouba ônibus na Estação Diamante e bate o veículo ao tentar fugir

O ônibus roubado da Estação Diamante acabou atingindo um poste na Avenida Nélio Cerqueira, no bairro Tirol (foto: BHTrans /Divulgação) roubou um ônibus na Estação Diamante, no Barreiro, em Belo Horizonte. Ao tentar fugir do local, acabou batendo o veículo em um poste, que teve a estrutura danificada. Após o acidente, o coletivo da linha 310 ficou parado, ocupando uma faixa da Avenida Nélio Cerqueira, altura do número 300, no Bairro Tirol, Região do Barreiro. No fim da manhã desta quinta-feira (17/12), um homem de aproximadamente 23 anos, no Barreiro, em Belo Horizonte. Ao tentar fugir do local, acabou batendo o veículo em um poste, que teve a estrutura danificada. Após o acidente, o coletivo da linha 310 ficou parado, ocupando uma faixa da Avenida Nélio Cerqueira, altura do número 300, no Bairro Tirol, Região do Barreiro.





Segundo agentes da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), uma equipe do Samu já estava prestando atendimento ao homem quando chegaram ao local. Ele estava confuso, não conseguia se identificar e nem informou qual seria a origem do ônibus. Ainda de acordo a PMMG, o suspeito não estava armado e permaneceu dentro do veículo durante algum tempo, já que estava com dificuldade de se equilibrar e precisou ser retirado.





A polícia entrou em contato com o responsável pelo coletivo, que foi até o local da ocorrência. A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) também foi acionada para fazer os reparos no poste atingido pelo ônibus.





O homem entregou seus documentos aos policiais e disse que era usuário de maconha e medicamentos de uso controlado. Além disso, ele não possui carteira de habilitação e se recusou a fazer o teste para saber se estava alcoolizado. Ele foi preso e conduzido para o Plantão do Detran.

