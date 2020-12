Ônibus é incendiado em Ribeirão das Neves e criminosos deixam bilhete

A ocorrência foi encerrada na Delegacia de Plantão de Ribeirão das Neves (foto: Reprodução/Google Street View)





A polícia está à procura dos dois homens que incendiaram um ônibus do transporte coletivo na noite dessa quarta-feira no Bairro Neviana, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Eles ainda deixaram um bilhete reclamando de presídios.









Eles usavam toucas-ninja e um deles estava com uma arma na cintura. A dupla mandou o motorista recolher os pertences dele e sair do coletivo. Antes disso, deixaram um papel com ele. Usando um galão, jogaram combustível no veículo e colocaram fogo, fugindo em seguida.





O Corpo de Bombeiros foi chamado para apagar o incêndio. Segundo os militares, as chamas ficaram altas e ainda ameaçaram casas próximas. Parte do cabeamento da rua também foi atingida. Os bombeiros usaram 3 mil litros de água para apagar as chamas, mas o ônibus foi completamente destruído.





A carcaça do coletivo foi rebocada pela empresa responsável pela linha. De acordo com a Polícia Militar, o bilhete deixado pelos criminosos com o motorista reclamava de retaliações a detentos dos presídios, sem especificar as unidades.





Uma equipe da Cemig esteve no local para fazer o reparo da fiação. Ninguém ficou ferido. Até o início da manhã desta quinta, nenhum suspeito havia sido localizado. A ocorrência foi encerrada na Delegacia de Plantão de Ribeirão das Neves.