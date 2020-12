Vídeo: jacaré é resgatado ao lado de terminal de ônibus, em Uberaba

“O animal estava deslocando-se em direção à avenida quando foi visto por populares. As equipes realizaram a sua captura e o encaminharam para o Hospital Veterinário da Fazu. Foi preciso usar técnicas de captura. Como o animal estava disperso, ele oferecia risco às pessoas”, contou o tenente Júnior.

Jacaré é resgatado ao lado de terminal de ônibus, em Uberabahttps://t.co/1nf13iD5kO pic.twitter.com/Kskbqeleql — Estado de Minas (@em_com) December 16, 2020

Segundo o boletim de ocorrência do 8º BBM, durante o resgate do animal foi utilizado um enforcador, uma manta para cobrir a cebeça do, sendo que, em seguida, para evitar maiores riscos, a mandíbula e as patas foram amarradas.