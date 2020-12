Queijo da Canastra e Café das Matas de Minas são os melhores do estado

Edição 2020 também comemorou os 300 anos de Minas Gerais (foto: Divulgação/Emater-MG)

Quando se fala de Minas Gerais já imaginamos o tradicional queijo acompanhado de um cafezinho. A Emater-MG divulgou, nessa segunda-feira (14), os vencedores dos concursos estaduais de melhor queijo e melhor café. O queijo Minas Artesanal, da região da Canastra, e o café, da Região das Matas de Minas, venceram a edição 2020. A cerimônia virtual contou com a participação de produtores rurais, técnicos e autoridades.





O vencedor do melhor café de Minas Gerais, com 92 pontos de um total de 100, é o agricultor Ademir Abreu de Lima. Morador da cidade de Espera Feliz, Ademir vem de uma família de produtores e o seu pai ganhou a competição em 2012. Este é o quarto ano consecutivo que o prêmio de melhor café vai para a cidade da Zona da Mata mineira.





“A emoção é muito grande de estar aqui, representando esta família. Agradeço a todos que nos ajudaram nessa caminhada, a nossa família, ao pessoal da Emater e do Sicoob. Trabalhamos muito e o trabalho está reconhecido graças a Deus. Muito obrigado”, disse Ademir Lacerda ao ganhar o prêmio.

Por outro lado, o queijo campeão é do produtor Reinaldo de Faria Costa, da cidade de Vargem Bonita. No ramo desde jovem, a produção é feita na Fazenda Capivara e cerca de 30 peças de queijo são produzidas todos os dias. O júri técnico concedeu nota 95 para o queijo do Reinaldo.





“Muito feliz. Quero agradecer a Deus e a minha família. Minha esposa e meu filho, Vinícius. A gente procura fazer o melhor. E com pessoal da Emater eu aprendi a fazer o queijo, fazendo os cursos, eu comecei a aprender e a valorizar o queijo”, contou o produtor ao receber a premiação.

Na abertura da cerimônia de premiação, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, parabenizou os vencedores por meio de um vídeo. “Nós precisamos ser um estado produtor de cafés especiais e de queijos reconhecidos em todo o Brasil e mundo afora. E vocês estão mostrando que isso é possível. Parabéns a todos. Minas precisa muito de exemplos como o de vocês”.





O presidente da Emater-MG, Gustavo Laterza, enfatizou que os concursos são de extrema importância para a valorização da produção do queijo e do café no estado. “O primeiro objetivo é reconhecer o trabalho exitoso dos produtores de queijo e café, divulgando esses novos produtos. Os concursos valorizam a importância econômica, cultural e social desses produtos, com a marca de Minas Gerais. Eles também têm um papel educativo, com interação entre extensionistas e produtores, na busca contínua da melhoria da qualidade dos produtos. Além disso, os concursos aproximam os produtores dos mercados mais exigentes, que demandam queijos e cafés de qualidade”, frisou.





Concurso do Café





Concorreram no 17° Concurso de Qualidade de Cafés de Minas Gerais 1.792 tipos de café, das quatro regiões produtoras do estado: Cerrado Mineiro, Chapada de Minas, Matas de Minas e Sul de Minas. São duas categorias em disputa: Café Natural e Café Cereja Descascado, Despolpado ou Desmucilado.

Além de premiar o melhor café do estado, o concurso divulgou os campeões regionais de cada categoria. O certificado de Mulher Empreendedora foi dado à Maria Luiza Lacerda Gomes, sobrinha de Ademir, vencedor do prêmio principal. O café produzido por ela recebeu a maior nota dentre os cafés produzidos por cafeicultoras.

O certificado de Mulher Empreendedora foi dado à Maria Luiza Lacerda Gomes (foto: Divulgação/Emater-MG)





A cidade de Espera Feliz tem se destacado com mais de 100 cafeicultores produzindo cafés especiais. A maioria da produção é familiar, onde familiares se unem no trabalho na lavoura. Outra prática comum utilizada na cidade é a troca de serviço entre os agricultores, onde eles se reúnem para trabalhar em uma propriedade e fazem um revezamento entre elas.





“Neste sistema de parceria, eles conseguem colher lotes mais uniformes, facilitando o trabalho pós-colheita”, explica o técnico da Emater-MG Antônio Teixeira, responsável pela assistência aos agricultores na certificação de propriedades. Disse ainda que os cafés são colhidos de forma seletiva e secados em terreiros suspensos ou de cimento. Esses cuidados são essenciais para a qualidade do produto final.





Promovido pelo Governo de Minas Gerais, por meio da Emater-MG e Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), o 17º Concurso de Qualidade de Cafés de Minas Gerais conta com o apoio da Universidade Federal de Lavras (Ufla), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas e a Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão (Faepe).





A lista dos vencedores do 17º Concurso de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais está disponível no site da Emater-MG









Concurso do Queijo





O Concurso Estadual do Queijo Minas Artesanal deste ano foi para comemorar os 300 anos de Minas Gerais. A banca avaliadora na escolha dos 20 finalistas foi composta por especialistas da produção queijeira e profissionais experientes na área. Ao final, os cinco melhores queijos do estado foram escolhidos.





O queijo campeão, produzido por Reinaldo, é comercializado no aeroporto de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e em outras regiões do estado. As vendas dos queijos também saem das terras mineiras e vão para os estados de São Paulo e Goiás, além de Brasília.





Outros 185 queijos, produzidos nas regiões de Araxá, Campo das Vertentes, Canastra, Cerrado, Serra do Salitre, Serro e Triângulo Mineiro, também concorreram ao prêmio estadual.





Nesta edição, uma comissão formada por jornalistas também escolheram o melhor queijo. Dos 20 queijos finalistas, o queijo do produtor Sérgio Antônio Rodrigues Costa, da cidade de Alvorada de Minas, Região do Serro, foi reconhecido como o melhor queijo.

O queijo do produtor Sérgio Antônio Rodrigues Costa foi escolhido pela comissão de jornalistas como o melhor queijo (foto: Divulgação/Emater-MG)

O Concurso Estadual do Queijo Minas Artesanal é promovido anualmente pela Emater-MG com o principal objetivo de estimular a produção de queijos de qualidade em Minas Gerais, além de incentivar a legalização dos queijos.





A lista dos vencedores do Concurso Estadual do Queijo Minas Artesanal está disponível no site da Emater-MG









Reconhecimento





O evento de encerramento do concurso teve a presença do vice-governador Paulo Brant. Ele reconheceu a melhoria da qualidade dos produtos que são fabricados no estado. “Minas Gerais sempre se destacou no ponto quantitativo. Mas é importante que a gente produza com qualidade. Estes concursos ressaltam a preocupação da Emater e dos produtores em oferecer um produto de excelência”, afirmou.





“Eu quero parabenizar a todos, principalmente, aos funcionários da Emater, que se dedicaram num ano tão difícil para que os concursos fossem mantidos. E, como diz o nosso vice-governador, a Emater-MG é um orgulho para o nosso estado. Um abraço especial para todos os campeões, que se esforçaram muito para receber esse prêmio”, disse a secretária de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ana Valentini.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira