No Dia do Pão de Queijo, profissionais da saúde recebem homenagem; aprenda a fazer a iguaria

Quase 2 mil unidades: profissionais da saúde recebem homenagem no Dia do Pão de Queijo (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Em momento de pandemia do novo coronavírus, a celebração do Dia do Pão de Queijo, nesta segunda-feira, 17, foi escolhida como uma forma de homenagear os profissionais da saúde. Alunos e professores da Faculdade Senac de Gastronomia produziram 1.850 pães de queijo para serem distribuídos aos trabalhadores do hospitais Eduardo de Menezes, em Belo Horizonte, e Santa Casa e João Penido, em Barbacena, Região Central de Minas.





Alunos e professores da Faculdade Senac de Gastronomia preparam os pães de queijo para distribuir nos hospitais (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)



“Há alguns anos, desenvolvemos essa atividade, mesclando teoria e prática. A produção tem um destino social. É uma forma de valorizar essa tradição mineira com os estudantes e envolver a comunidade. Este ano, optamos por fazer uma homenagem aos profissionais de saúde. Afinal, para o mineiro, um pão de queijo quentinho é sinônimo de afeto”, explicou a coordenadora de extensão universitária da Faculdade de BH, Cristiana Gomes.

1.850 pães de queijo vão ser distribuídos nos hospitais Eduardo de Menezes (BH), Santa Casa e João Penido, em Barbacena (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) De acordo com o coordenador de gastronomia da Faculdade Senac, tudo está sendo feito de maneira consciente para evitar o contágio do novo coronavírus. “Nesse ano de pandemia, tivemos que pensar em uma forma diferente e propor ideias para a ação de acordo com o cenário. Na organização, precisamos fazer isso em mais dias porque mobilizamos menos pessoas por dia. Respeitamos o distanciamento, higienização de mãos, equipamentos completos como uso de luvas e máscaras para fazer um processo mais eficiente para a segurança alimentar”, disse.

Enquanto isso, os alunos participam de um workshop a distância para acompanhar todo o processo de produção dos pães de queijo.

A receita

Aprenda a fazer um pão de queijo delicioso em sua casa para celebrar a data. A receita é dos professores do curso de gastronomia da Faculdade Senac:

Ingredientes

1kg de polvilho azedo

6 ovos médios (caso estejam pequenos, aumente um)

250ml de leite integral

250ml de óleo de girassol

15g de sal (1 colher de sopa rasa)

450g de queijo meia cura

Modo de preparo

Ferva o leite, o óleo e o sal. Em um bowl, adicione o polvilho e escalde com os líquidos fervidos.

*A técnica de escaldar é fundamental para o resultado final do pão de queijo. Consiste em adicionar os líquidos fervidos no polvilho aos poucos e mexer até envolver tudo.*

Depois do polvilho escaldado, destrua os grumos formados com uma colher ou com as mãos. É necessário desmanchá-los.

Logo após esse processo, adicione os ovos e mexa com as mãos envolvendo tudo. Acrescente o queijo meia cura em duas partes, adicione a primeira e mexa com um pouco mais de intensidade, envolvendo-o em toda a mistura. A segunda parte é somente para envolver. Ela que garantirá aqueles pontinhos que amamos!

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz