Copasa deve concluir na tarde deste domingo reparo de adutora que se rompeu

Reparos na adutora foram inciados Copasa ainda na sexta-feira (foto: Copasa/Divulgação)

A Copasa estima que no início da tarde deste domingo, o reparo da rede adutora de água bruta da captação Fechos, responsável por 70% da produção de água da Estação de Tratamento (ETA) Morro Redondo, esteja concluído e o fornecimento de água para 30 bairros de Belo Horizonte e nove em Nova Lima esteja normalizado.





O rompimento da tubulação que capta a água e conduz até o reservatório aconteceu no final da tarde de sexta-feira (11/12). O grande problema para o reparo é que o local é de difícil acesso, em meio a uma mata.





Quinze caminhões-pipa trabalharam ininterruptamente, retirando água de outros reservatórios, transferindo a água para Morro Redondo. Desde que aconteceu o rompimento, técnicos da empresa trabalhavam no local. Segundo a empresa, o fato de não ter chovido ajudou na execução do serviço e que a decisão de utilizar caminhões-pipa para abastecer o reservatório atingido surtiu efeito e impediu que houvesse uma longa interrupção no fornecimento de água.





A assessoria da Copasa explica, ainda, que o sistema de abastecimento de água é muito diferente do de energia. Por exemplo, quando cai a luz, a Cemig faz a religação e a energia volta de imediato, mas o de água é diferente, não existe imediatismo.



Por exemplo, o reabastecimento depende do reequilíbrio do sistema. É preciso, antes de soltar a água numa tubulação, retirar todo o ar, pois este impede a circulação da água. Por isso, o retorno à normalidade é demorado.





Bairros afetados

Em Belo Horizonte são: Acaba Mundo, Anchieta, Barroca, Belvedere, Carmo, Centro, Cidade Jardim, Coracao de Jesus, Cruzeiro, Das Mansões, Estoril, Grajau, Gutierrez, Lourdes, Luxemburgo, Mangabeiras, Marcola, Morro do Papagaio, Nossa Senhora da Conceicão, Nova Granada, Novo São Lucas, Olhos D’Água, Providencia, Santa Efigênia, Santa Lucia, Santana do Cafezal, Santo Antônio, São Bento, São Lucas, São Pedro, Serra, Sion, Vila Fazendinha, Vila Nossa Senhora de Fatima e Vila Paris.





Em Nova Lima: Jardim da Torre, Jardim das Mangabeiras, Jardinaves, Piemonte, Vale do Sereno, Vale dos Cristais, Vila da Serra, Vila Del Rey e Village Terrasse.