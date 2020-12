Prefeitura de Lagoa Santa cancela espetáculo pirotécnico do réveillon

De acordo com a Secretaria de Saúde, devido às medidas de restrição em cidades vizinhas, muitas pessoas poderão migrar para Lagoa Santa atrás de entretenimento e ocupar os 6,3Km de extensão da lagoa (foto: Fotos: Divulgação/Prefeitura de Lagoa Santa)

O show de fogos que atrai cerca de 10 mil pessoas no réveillon na orla da Lagoa Central em Lagoa Santa, Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi cancelado em reunião realizada na tarde dessa sexta-feira (11/12).

A decisão foi do Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde do COVID-19. Participaram da reunião o prefeito de Lagoa Santa, Rogério César de Matos Avelar e o Secretário de Saúde, Gilson Urbano de Araújo, entre outros. Ficou decidido por unanimidade que não haverá a tradicional queima de fogos.

Além da queima de fogos, nos anos anteriores ocorreram apresentações musicais e barraquinhas vendendo bebidas alcoólicas e comidas. Um decreto publicado no dia 27 de novembro já havia proibido apresentações musicais, ao vivo ou em telão, em feiras e locais públicos. Um novo decreto acrescentando novas medidas sanitárias de combate à disseminação da COVID-19, no período do natal e réveillon, será publicado na terça-feira (15).

De acordo com boletim epidemiológico de Lagoa Santa, em dezembro foram 163 casos confirmados de COVID-19 e uma morte, somando 1.138 casos e 14 mortes. Estão em monitoramento e tratamento 103 casos. Só nessa sexta-feira (11) foram 48 novos casos.