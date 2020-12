Evento de Natal em Mariana é cancelado às vésperas para conter COVID-19

Praça Cláudio Manoel, conhecida como a Praça da Sé, serifa o local da instação da pista de patinação no gelo. O local foi aprovado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), segundo organizador. (foto: Foto: reprodução/Google Street View) Natal de Luz 2020, Feira Gastronômica, Diversão e Artesanato CDL, que seria realizado dentro da programação do Natal de Luz, da Prefeitura Municipal de Mariana, Região Central de Minas Gerais. O evento estava marcado para começar neste domingo (13/12) na Praça da Sé, no Centro da cidade e, no dia 15 de dezembro, uma pista de patinação no gelo seria inaugurada. A única ação do projeto que ficou permitida foi a decoração luminosa na cidade. Foi cancelado ode Luz 2020,Gastronômica, Diversão e Artesanato, que seria realizado dentro da programação do Natal de Luz, da Prefeitura Municipal de, Região Central de Minas Gerais. Oestava marcado para começar neste domingo (13/12) na Praça da Sé, no Centro da cidade e, no dia 15 de dezembro, umano gelo seria inaugurada. A única ação do projeto que ficou permitida foi aluminosa na cidade.

O evento tinha sido aprovado em 11 de novembro, pelo Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde COVID-19, da Secretaria de Saúde de Mariana, quando a cidade ainda estava na onda verde do Minas Consciente.

Animado em recuperar parte dos prejuízos causados, desde o início da COVID-19, o empresário do ramo de buffet, Júlio César Araújo, já tinha feito as compras do material para fabricar os salgados que iria vender na feira, agora, segundo o empresário, mais um prejuízo é contabilizado.

“Antes da pandemia já estava sofrendo perdas em meu negócio desde o rompimento da barragem em Bento Rodrigues. Naquela época, eram 12 funcionários, com a queda da barragem, a cidade de Mariana toda sentiu no bolso e só consegui manter quatro pessoas e agora com oito meses de atividade reduzidas em 70%, só tenho uma funcionária”.

De acordo com o diretor comercial da Associação Comercial Industrial e Agropecuária de Mariana, Aciam/CDL, Amarildo Pereira de Souza, a ideia de promover a feira foi para tentar levar um pouco de lazer para as pessoas com menos poder econômico da cidade e também aquecer parte do setor de serviços ligados a eventos.

Ainda segundo o diretor comercial, a feira seria em local aberto, no entorno da Praça da Sé, funcionando das 14h às 22h. “O projeto foi pensado respeitando o distanciamento de 2 metros de cada barraca, não haveria venda de bebidas alcoólicas, nem apresentações musicais. Os alimentos vendidos também não seriam feitos no local, além disso, não haveria mesas com cadeiras. Ao todo seriam 20 barracas, incluindo gastronomia e artesanato”.

Sonho congelado

A Secretaria de Cultura de Mariana montou uma árvore de Natal no gramado em frente à Igreja de São Pedro dos Clérigos. A decoração do Centro ainda não foi concluída. (foto: Foto: Divulgação/Aciam) Amarildo conta que seria a primeira vez que Mariana teria uma pista de patinação. No local haveria uma cabine de desinfecção e a capacidade máxima seria de 70 pessoas, incluindo funcionários. “Alunos da rede pública da cidade teriam entrada gratuita e passariam por agendamento para evitar aglomeração. Pensei no lazer seguro para as famílias de menor poder aquisitivo, que infelizmente estão sem muitas possibilidades de diversão com as crianças sem aula e em casa. Todos os alunos da rede pública municipal e estadual iriam receber gratuitamente o ingresso para patinação”, detalha Amarildo Pereira de Souza.

Em nota, o presidente da CDL de Mariana, Renato Silva Cunha, afirma que o projeto encontra-se aprovado, os contratos assinados, e assim que possível, será realizado o evento e a abertura da pista de patinação. O objetivo é proporcionar ao comércio local, aos estudantes da rede pública, beneficiários de programas sociais e à população em geral todos os benefícios previstos no projeto, em momento mais oportuno, e legalmente permitido.

Para aumentar as medidas de prevenção ao novo coronavírus, o Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde COVID-19 tem fechado o cerco e ampliou as recomendações na cidade. Também restringiu o horário de funcionamento de bares e restaurantes até às 22h, com a proibição de consumo em pé, para aumentar o controle de distanciamento. Além disso, aumentou a metragem referência dentro dos comércios varejistas da cidade de um cliente/consumidor para cada 10 metros quadrados.