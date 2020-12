Itajubá: Preso com tornozeleira eletrônica capota após fugir de colisão

Detento foge após acidente e capota carro em Itajubá (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Umcomeletrônicae atingiu três outros veículos ao tentar fugir do local de outra colisão que ele mesmo havia provocado mais cedo, no Centro de Itajubá, nesta quinta-feira (10/12). O jovem de 21 anos cumpre pena em regimepor tráfico dee não possui Carteira Nacional de Habilitação ().

De acordo com a Polícia Militar, o detento teria esbarrado o veículo que ele conduzia em um carro e, por não ser habilitado, tentou fugir do local. “O motorista do carro atingido seguiu o suspeito pela Rua Major Belo Lisboa. No caminho, o jovem capotou após atingir outros três veículos”, diz a PM.

Motorista cumpre regime domiciliar por tráfico de drogas (foto: Redes Sociais/Reprodução)

O homem estava acompanhado de outra pessoa no carro. Apesar do impacto, eles não tiveram ferimentos graves e recusaram atendimento médico. O motorista usava uma tornozeleira eletrônica. “Ele cumpre prisão domiciliar por tráfico de drogas e precisa estar em casa às 21h. Pelo horário do acidente, ele não infringiu a lei no cumprimento da pena”, ressalta a polícia.

O jovem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Itajubá. “Ele assinou o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por direção perigosa e não ser habilitado. Mas continua em prisão domiciliar”, afirma.