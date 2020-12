Homem em situação de rua invade clínica e ameaça funcionários em BH

Avenida Pasteur, no Bairro Funcionários, onde ocorreu o caso (foto: Reprodução/Google Maps)

Dentistas e funcionários de uma clínica odontológica próxima à Avenida Pasteur, no Bairro Funcionários, viveram uma tarde de terror nesta segunda-feira (7/12), quando um homem em situação de rua e aparentemente com problemas mentais, entrou no local perguntando sobre condições para se fazer um implante dentário, pediu para ir ao banheiro e se trancou lá dentro. Quando saiu, fez ameaças, mas acabou preso, graças à ação da Polícia Militar.





Segundo um dentista que trabalha no local, que preferiu não se identificar, o homem entrou na clínica, fazendo perguntas sobre tratamento. “Ele perguntou o preço de um implante. Falava como uma pessoa normal. Expliquei, mas achei estranho o comportamento dele, pois estava com uma blusa de frio, com capuz e máscara. Ele perguntou, então, se faríamos uma avaliação naquele momento. Respondi que sim. Ele pediu, então, para ir ao banheiro. Expliquei onde ficava e quando ele se encaminhou, percebi que estava descalço", disse o dentista.





Imediatamente um colega, também dentista, e explicou o que havia ocorrido. Foram até o banheiro e chamar o homem, mas ele não saía e nem respondia. Ouviam apenas as várias descargas que o homem passou a dar. Decidiram, então, chamar a polícia.

Enquanto isso, ninguém que estava dentro da clínica sabia o que fazer. Um grupo de profissionais e funcionárias subiu para o segundo andar, onde havia três pacientes mulheres, que foram levadas para uma sala, que tem uma escada de acesso para os fundos do estabelecimento, e que dá acesso a uma entrada lateral, um portão.





Enquanto parte do grupo se refugiava no segundo andar, o homem saiu do banheiro e falava desconexamente, ameaçando os dentistas e funcionários que lá estavam. Segundo o dentista, o homem acabou acendendo um cigarro e em seguida saiu para fora da clínica, onde permaneceu de pé.





Nesse instante, chegaram os policiais militares, que dominaram o homem. Ele foi revistado, mas segundo os militares, não estava armado. Logo em seguida, os policiais perceberam um movimento de pessoas que estavam próximas da clínica e saíram correndo. Eram companheiros do homem, todos também em situação de rua, e foram detidos.